Diretta Zaksa Zenit Kazan/ Streaming video tv, ritorno semifinali Champions

DIRETTA ZAKSA ZENIT KAZAN: RITORNO SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Zaksa Zenit Kazan, diretta dagli arbitri Kovar e Mezoffy, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 24 marzo 2021 all’Azoty di Kedziernzun Kozle, in Polonia: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Spazio alla massima competizione per club del continente: con la diretta tra Zaksa e Zenit Kazan, si giocherà oggi la partita di ritorno delle semifinali della Champions league di volley maschile e siamo dunque davvero impazienti di scoprire chi, tra i polacchi e i russi, competeranno per la medaglia d’oro nelle Superfinals di Verona. L’attesa è grande: siamo davanti a due dei maggiori club del continente, che già nel turno di andata si son dati gran battaglia in terra russa. Allora lo ricordiamo bene, fu successo dei polacchi di Mister Nikola Grbic (ex Verona) ma solo al tie break: un verdetto che lascia apertissima la qualificazione alla finale.

Diretta Busto Arsizio Vakifbank Istanbul/ Streaming video tv: farfalle per la finale

DIRETTA ZENIT KAZAN ZAKSA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto, ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Zaksa e Zenit Kazan in programma oggi alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv solo sul satellite, al canale Sky Sport Arena, canale 204 del telecomando. Il match di ritorno di semifinale della Champions league di volley maschile sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

DIRETTA/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0) streaming tv: venete in finale!

DIRETTA ZAKSA ZENIT KAZAN: IL CONTESTO

Impazienti di dare spazio alla diretta tra Zaksa e Zenit Kazan, partita di ritorno delle semifinali di Champions league per il volley maschile, ci pare doveroso andare indietro con la memoria e ricordare che cosa era successo solo settimana scorsa per il match di andata. Come abbiamo accennato prima, per la corsa al pass che vale la Superfinal di Verona, tra polacchi e russi, si riparte dal 3-2 strappato dalla squadra di Grbic solo pochi giorni fa. Allora fu match intenso e combattuto, fin dalle prime battute, dove entrambe le squadre hanno giocato di tutto cuore. Al via sono stati subito i polacchi a imporsi: lo Zaksa parte bene e presto fissa sul tabellone un netto 2-0, vincendo i primi due set per 25-22. Per lo Zenit Kazan si mette dunque male, ma nel terzo set gli uomini di coach Alenko riescono a ribaltare completamente la sfida, vincendo col parziale di 29-27. I russi reagiscono con forza dunque e si portano a casa anche il quarto parziale: è al tie break dunque che si decide la sfida. Al quinto set lo Zenit Kazan parte bene, ma presto è lo Zaksa a prendere il sopravvento: i polacchi demoliscono, punto per punto, le certezze degli avversari e chiudono la pratica per 16-14. E ora alla squadra di Grbic attende un’altra (probabile) maratona e certo sfida bollente contro lo Zenit Kazan, a cui a breve daremo finalmente il via.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-0) video streaming tv: Itas a valanga

© RIPRODUZIONE RISERVATA