Diretta Zenit Kazan Zaksa/ Streaming video tv, semifinale andata Champions league

DIRETTA ZENIT KAZAN ZAKSA: OGGI LA PRIMA SEMIFINALE

Zenit Kazan Zaksa, diretta dagli arbitri Akinci e Ovuka, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 18 marzo 2021 a Kazan in Russia: fischio d’inizio previsto per le ore 17,00 secondo il fuso orario italiano. Entriamo nel vivo delle fasi più calde per la prima competizione per club del continente e con la diretta tra Zenit Kazan e Zaksa ecco che assisteremo al match di andata delle semifinali della Champions league. La sfida è delle più bollenti, considerato il valore delle contendenti: pure dovremo ancora attendere il turno di ritorno, in programma la prossima settimana per scoprire chi, tra i russi e i polacchi saranno i primi finalisti di Verona. Ci attenderà una serie infuocata tra lo Zenit di Ngapeth e il Kedzierzyn Kozle di Toniutti, a cui davvero non vediamo l’ora di dare il via.

Diretta/ Novara Conegliano (risultato finale 0-3): trionfo dell'Imoco!

DIRETTA ZENIT KAZAN ZAKSA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Zenit Kazan e Zaksa, in programma oggi alle ore 1700 sarà visibile in diretta tv solo sul satellite, al canale Sky Sport Arena, canale 204 del telecomando. Il match di andata di semifinale della Champions league sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

DIRETTA/ Vakifbank Busto Arsizio (risultato finale 2-3): rimonta delle farfalle!

DIRETTA ZENIT KAZAN ZAKSA: IL CONTESTO

Pur pronti a dare il via alla diretta tra Zenit Kazan e Zaksa, match di andata delle semifinali della Champions league, pure ci pare doveroso andare ora a ripercorrere il cammino dei due club, in questa magnifica edizione della coppa Cev. Partendo dunque dalla squadra russa, guidata da Vladimir Alenko, possiamo ricordar che fin da subito lo Zenit si impose tra i grandi favoriti del torneo. Iscritto nel girone C, il Kazan si qualificò da primo del gruppo, realizzando sei vittorie su sei partite. Ai quarti i russi non fecero fatica ad abbattere il club polacco dello Skra Belchatow, concedendogli appena due parziali, uno tra andata e ritorno. Fu poi cammino importante anche per lo Zaksa di Nicola Grbic (ex Verona): i polacchi nel gruppo A fecero bottino pieno con 6 successi su sei, ma nella fase successiva della Champions league ebbero alcuni problemi. Sorteggiati contro Civitanova, i polacchi si imposero nel match di andata per 3-1, ma al ritorno, sconditi, si giocarono al golden set la qualificazione alla semifinale, vincendo appena per 16-14. E ora per Grbic e i suoi una nuova impresa: chi vincerà oggi?

DIRETTA/ Conegliano Scandicci (risultato 3-0) streaming video: Imoco in semifinale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA