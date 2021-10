Diretta Zebre Edimburgo/ Streaming video tv: per provare a sbloccarsi (URC)

Zebre Edimburgo, in diretta dallo stadio Sergio Lanfranchi di Parma alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 23 ottobre 2021, sarà il match valido per la quinta giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, la nuova competizione che è un campionato di rugby con sedici squadre da Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, di cui le due italiane sono naturalmente la Benetton Treviso e le Zebre, la franchigia con sede a Parma che però è ancora tristemente ferma al palo, unica squadra ad avere perso quattro partite su quattro fino a questo momento.

La diretta di Zebre Edimburgo vedrà ancora una volta nettamente sfavoriti i padroni di casa, dal momento che gli ospiti scozzesi finora hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro giornate, dunque l’Edimburgo di certo non vorrà perdere colpi contro il fanalino di coda. Toccherà alle Zebre provare a rovesciare un copione che sembra già scritto, scopriremo dunque fra qualche ora che cosa ci riserverà oggi la diretta di Zebre Edimburgo.

DIRETTA ZEBRE EDIMBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Zebre Edimburgo sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA ZEBRE EDIMBURGO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Zebre Edimburgo, possiamo ricordare che la franchigia parmigiana, già ultima l’anno scorso in Rainbow Cup, aveva cominciato abbastanza bene la nuova stagione nello URC 2021-2022, con una sconfitta per 26-38 contro i Lions sudafricani, che però aveva mostrato un’ottima rimonta nel secondo tempo che indicava almeno una forza mentale e anche una resistenza fisica. Nel secondo turno ecco però il pesante ko casalingo 3-36 contro l’Ulster a ricordare che questa resta una missione molto difficile.

Nelle successive uscite il quadro della situazione non è di certo migliorato per le Zebre, che hanno infatti incassato due settimane fa una pesante sconfitta per 43-7 sul campo degli irlandesi del Leinster ed infine hanno perso per 6-17 settimana scorsa in casa contro l’altra franchigia scozzese, i Glasgow Warriors. Oggi a Parma arriva l’Edimburgo: l’epilogo potrà essere differente o dovremo annotare un’altra sconfitta delle Zebre?



