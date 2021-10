Diretta Zebre Glasgow/ Streaming video tv: sarà riscatto per gli emiliani? Rugby

Zebre Glasgow, in diretta dallo stadio Sergio Lanfrachi di Parma, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 16 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. Siamo oramai al quarto turno dello United Rugby Championship, campionato che pure solo fino all’anno scorso si chiamava Pro 14 e che mette assieme le principali squadre provenienti da Italia, Galles, Irlanda Scozia e Sudafrica, e con la diretta tra Zebre e Glasgow di questo pomeriggio speriamo vivamente di assistere alla prima vittoria dei ducali in questa edizione del torneo.

Da che è cominciata la stagione per la squadra di Michael Bradley sono state solo sconfitte, ed alcune anche molto pesanti: sarebbe dunque importante ora porre subito rimedio a questi risultati negativi, pur consapevoli che la stagione è ancora molto lunga. Per farlo però le Zebre oggi avrebbe bisogno di quasi un miracolo contro i Warriors: la formazione di Rennie è tra le squadre più in forma e non sarà facile sopraffare gli scozzesi oggi.

DIRETTA ZEBRE GLASGOW STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zebre Glasgow, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su Mediaset 20, il canale che fa parte del pacchetto Mediaset – ovviamente – e che dunque è a disposizione in chiaro sul digitale terrestre. Ricordiamo poi che le partite dello United Rugby Championship saranno garantite anche in diretta streaming video, sempre dalla stessa emittente: in questo caso però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al broadcaster Infinity.

DIRETTA ZEBRE GLASGOW: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Zebre e Glasgow, atteso incontro in terra parmense per la quarta giornata dello United Rugby Champions, pure ci pare doveroso dare un miglior contesto a tale sfida. Come abbiamo detto prima, è nostra speranza, da appassionati, che quest’oggi la formazione emiliana posso rimediare la prima soddisfazione del torneo. Fin qui le Zebre hanno raccolto solo sconfitte, alcune più risicate come quella occorsa al debutto contro i Lions per 38-26 e altre pure anche più drammatiche, come il 36-6 subito contro l’Ulster o il 7-43 che è arrivato solo settimana scorsa contro il Leinster.

Risultati davvero avvilenti, che spingono le Zebre all’ultimo gradino della classifica generale. Per la squadra italiana la situazione è certo difficile: specie oggi quando si troverà di fronte uno dei club invece più in forma del torneo. Nella United Rugby Championship i Glasgow Warriors hanno fin qui rimediato ben 11 punti, ottenuto con due successi, pure conseguiti contro Sharks e Lions: nel tabellino però anche un KO, al debutto contro l’Ulster, sia pure arrivato col risultato di 35-29. A ben vedere, la squadra di Ronnie fa paura: vedremo però che accadrà in campo!



