Diretta/ Zebre Ulster streaming video tv: esame difficile (rugby)

Zebre Ulster, in diretta dallo stadio Sergio Lanfranchi di Parma alle ore 18.15 di questa sera, sabato 2 ottobre 2021, sarà il match valido per la seconda giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, la nuova competizione che prende il posto del Pro 14 e che è un campionato di rugby con sedici squadre da Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, di cui le due italiane sono naturalmente la Benetton Treviso e le Zebre, la franchigia con sede a Parma.

DIRETTA/ Benetton Edimburgo (risultato 25-24) streaming video tv: meta di Lucchesi

La diretta di Zebre Ulster ci dovrà dare risposte sulla forza delle Zebre, che settimana scorsa contro i sudafricani Lions prima hanno rischiato la disfatta e poi hanno sfiorato una clamorosa rimonta, per una sconfitta che però almeno in parte ha dato indicazioni positive. Adesso si passa dal Sudafrica all’Irlanda, non sarà facile fare risultato contro l’Ulster che arriva dal successo nella prima giornata contro gli scozzesi Glasgow Warriors, scopriremo dunque fra qualche ora che cosa ci riserverà oggi la diretta di Zebre Ulster…

Diretta/ Benetton Stormers (risultato finale 24-18): rimonta trevigiana!

DIRETTA ZEBRE ULSTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Zebre Ulster sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA ZEBRE ULSTER: IL CONTESTO

Verso la diretta di Zebre Ulster, possiamo ricordare che nella scorsa Rainbow Cup, varata per adattarsi al Covid e vinta dalla Benetton, le Zebre furono all’estremo opposto, chiudendo all’ultimo posto il girone europeo con cinque sconfitte su cinque. Ecco dunque che per la franchigia con sede a Parma questa dovrà essere una stagione di crescita. La prima giornata sembrava indicare un disastro quando i Lions sono scappati sullo 0-38, poi le Zebre hanno rimontato segnando 26 punti consecutivi. La sconfitta è arrivata lo stesso, ma almeno con il punto bonus e indicazioni almeno in parte confortanti.

Diretta/ Zebre Lions (risultato finale 26-38): la rimonta non basta!

Oggi l’avversario è l’Ulster, cioè la squadra di club espressione dell’Irlanda del Nord e quindi della parte britannica dell’Irlanda, che però almeno nel rugby è una cosa sola, Nazionale compresa. Miracoli della palla ovale, che da quelle parti è una “religione” sportiva. Parliamo di una squadra gloriosa, che ha toccato il punto più alto della sua storia nel 1999, quando si laureò campione d’Europa. Cosa sapranno fare dunque le Zebre questa sera al Lanfranchi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA