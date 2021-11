D’Iva, Iva Zanicchi/ Diretta e ospiti 2a puntata: da Gerry Scotti a Malgioglio

D’Iva, Iva Zancchi, anticipazioni e diretta seconda serata 11 novembre

Giovedì 11 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la seconda ed ultima serata dello show dedicato ad Iva Zanicchi dal titolo “D’Iva”. Uno show nato per celebrare la straordinaria carriera di un’artista poliedrica che, non solo ha scritto pagine importanti della musica italiana con la sua bellissima voce, ma ha anche recitato e condotto. Un’artista che è riuscita a conquistare il pubblico anche con la sua innata simpatia. Dopo il grande successo ottenuto con la prima serata nel corso della quale si è raccontata tra musica e aneddoti della sua vita privata e professionale, la seconda serata promette ugualmente grandi emozioni.

Anche questa sera, sul palco, insieme ad Iva Zanicchi, ci saranno tanti amici ed ospiti, ma soprattutto una persona speciale come la nipote Virginia Cattelani, figlia della sua Michela, nata dal matrimonio tra la Zanicchi e Tonino Ansoldi. Anche con la nipote Virginia, Iva Zanicchi si lascerà andare sfoggiando la sua incredibile voce e raccontando dettagli inediti del loro rapporto.

Tutti gli ospiti della seconda ed ultima serata di D’Iva

Non solo la nipote Virginia accanto ad Iva Zanicchi nel corso della seconda serata dello show che canale 5 ha deciso di dedicargli per celebrare la sua carriera. Anche questa sera, infatti, sul palco, accanto all’aquila di Ligonchio ci saranno tanti amici e colleghi. Gerry Scotti, ad esempio, si esibirà con Iva e Rita Pavone. Oltre a raccontarsi, Gerry Scotti, insieme alle due cantanti, ripercorrerà alcuni momenti della straordinaria carriera di entrambe.

Nel corso della serata, poi, si alterneranno accanto alla Zanicchi anche Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, la giovanissima nipote di Iva.

Iva Zanicchi: le tappe più importanti della carriera dell’Aquila di Ligonchio

Con tutti gli ospiti, Iva Zanicchi duetterà sia sulle note delle proprie canzoni che su quelle di altri artisti a cui è particolarmente legata. Non mancheranno i momenti dei dialoghi e dei racconti durante i quali sia la padrona di casa che gli ospiti si metteranno a nudo aprendo anche i cassetti dei ricordi con aneddoti inediti sia pubblici che privata.

Verrà, inoltre, celebrata tutta la carriera della Zanicchi che, con la sua voce straordinaria ha ottenuto importanti riconoscimenti salendo sui palchi nazionali e internazionali più importanti come quelli di Castrocaro e del Festival di Sanremo (10 partecipazioni con tre vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

