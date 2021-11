D’IVA, IVA ZANICCHI/ Diretta e ospiti prima serata: lei “Ho fatto errori ma è umano”

D’Iva, anticipazioni e diretta dello show di Iva Zanicchi

La prima delle due puntata in prima serata di D’Iva, dedicate a Iva Zanicchi, va in onda questa sera, 4 novembre, su Canale 5. La celebre cantante ospiterà amici e colleghi ma racconterà anche molti aspetti della sua carriera e della sua vita privata. In un’intervista rilasciata a superguidatv a poco dall’esordio del suo show, Iva Zanicchi ha ripercorso alcune delle tappe della sua vita televisiva e personale, ammettendo di aver commesso molti errori ma di aver anche avuto esperienze davvero speciali e irripetibili. “Ho avuto davvero tanto. Ho commesso anche degli errori ma errare è umano. Ci ho messo sempre tanto impegno in quello che ho fatto e mi sono anche sforzata”, ha rivelato la cantante senza peli sulla lingua. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Iva Zanicchi pronta alla prima serata

Con due grandi serate, Mediaset celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi. Giovedì 4 e giovedì 11 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette “D’Iva”, lo show interamente dedicato a Iva Zanicchi che, insieme a tanti amici e colleghi, si regalerà una grandissima festa a cui sono invitati tutti i suoi fans. L’indiscussa padrona di casa sarà ovviamente Iva Zanicchi. Amatissima dal pubblico per il suo straordinario talento, ma anche per l’indiscussa simpatia, Iva Zanicchi, per due serate, si trasforma in una vera e propria diva senza rinunciare alla sua schiettezza e semplicità.

D’Iva è un vero e proprio show musicale in cui oltre a cantare i suoi successi più importanti, Iva Zanicchi si regala al pubblico anche alcune delle canzoni più belle della musica italiana. Sul palco, accanto a lei, come ampiamente annunciato, ci saranno tanti amici. Andiamo a scoprire i nomi di tutti gli ospiti.

Tutti gli ospiti della prima puntata di D’Iva

Come tutti i grandi show, anche D’Iva dedicato ad Iva Zanicchi avrà grandi ospiti sia nella prima che nella seconda serata. I grandi nomi della musica italiana, legati all’Aquila di Ligonchio da una grande amicizia, sono pronti a salirare sul palco con lei per affiancarla in uno show indimenticabile e celebrativo della sua carriera.

Sul palco, con Iva Zanicchi, si alterneranno Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. Oltre a cantare e a regalare grandi momenti musicali, con i suoi ospiti, la Zanicchi si lascerà andare ai ricordi attraverso delle lunghe e piacevoli chiacchierate nel corso delle quali non mancheranno aneddoti divertenti.

L’emozione di Iva Zanicchi per le sue serate dedicate alla sua carriera

Non canterà solo le canzoni più popolari che le hanno regalato il successo, ma anche altri brani come Fra noi, un pezzo scritto per lei da Gaber. «E canto anche Il mio bambino, scritto per me da Battisti e Mogol. Lucio disse: ho composto per Iva ma voglio fare tutto io. Siamo stati dieci giorni a lavorare insieme, è stato simpaticissimo», ha raccontato in un’intervista a Il Giornale.

Lo show di Iva Zanicchi più essere seguito in diretta televisiva su canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Play collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



