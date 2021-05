Divorzio Bill Gates e Melinda in programma da anni?/ Avviato dopo arresto Epstein…

Il divorzio tra Bill Gates e sua moglie Melinda, giunto dopo 27 anni d’amore, ha rappresentato un vero e proprio fulmine a ciel sereno nel mondo del gossip, ma non solo: i due coniugi sembravano essere uniti come non mai, condividendo peraltro anche quella che può essere definita un’autentica missione, visto e considerato che la fondazione da loro istituita porta i loro nomi. Tuttavia, se dal punto di vista lavorativo nulla cambierà, gli ormai ex marito e moglie non condivideranno più lo stesso tetto coniugale e la ragione di quest’allontanamento, a detta del “Wall Street Journal”, sarebbe da ricercarsi almeno nell’ottobre 2019, tornando indietro nel tempo di un anno e mezzo.

Infatti, come riporta la celebre testata giornalista, la consorte del fondatore di Microsoft prese i primi contatti con avvocati esperti in materia di divorzio proprio in quel periodo, quando vi furono incontri ripetuti tra Bill Gates e Jeffrey Epstein, arrestato per traffico sessuale di minorenni. Un episodio, per giunta, non isolato: il “Daily Beast” scrisse che già nel 2013 Melinda andò su tutte le furie quando, insieme al suo ex consorte, incontrò Epstein a Manhattan, confidando ai suoi contatti più stretti che non era sua intenzione avere nulla a che fare con quella persona, sulla quale correvano già voci di sfruttamento sessuale ai danni di minori.

DIVORZIO BILL GATES E MELINDA NELL’ARIA DA TEMPO?

Nonostante i malumori manifestati da Melinda, Bill Gates proseguì i suoi incontri con Epstein in chiave esclusivamente filantropica e senza secondi fini, secondo quanto riportato dal quotidiano sopra menzionato. Quindi, stando ai tabloid a stelle e strisce, si è arrivati al divorzio in maniera non così repentina, bensì ragionata, tanto che il pool di legali a disposizione di Melinda Gates, tra i quali compare anche Robert Stephan Cohen, divorzista di Michael Bloomberg e Ivana Trump, si era messo all’opera già da quasi due anni e a marzo 2020 la coppia avrebbe addirittura intavolato i primi discorsi per la divisione del loro sconfinato patrimonio economico, stimato in circa 130 miliardi di dollari. In base a quanto filtra dagli Stati Uniti d’America, avrebbero deciso di spartirlo equamente, tanto che Bill Gates avrebbe addirittura già effettuato il trasferimento di vari asset alla sua ex moglie per quasi 2,4 miliardi di dollari. I pettegolezzi, intanto, impazzano e sostengono che ci sia anche un’altra donna nella vita del magnate di Microsoft: si fanno i nomi di Zhe ‘Shelly’ Wang, interprete cinese assunta dalla fondazione Gates dal 2015, e di Ann Winblad, imprenditrice tecnologica già fidanzata di Bill negli anni Ottanta.

