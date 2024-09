Ilary Blasi e Francesco Totti verso l’udienza di divorzio: ipotesi accordo di pace?

Francesco Totti e Ilary Blasi, oltre due anni dopo l’annuncio della separazione avvenuto nell’estate 2022, si ritroveranno a breve in tribunale per l’udienza di divorzio. I due ex coniugi, in questo lungo periodo che ha fatto seguito alla rottura, hanno ricostruito le rispettive vite: la conduttrice ha trovato l’amore al fianco del fidanzato Bastian Muller, l’ex calciatore e Capitano della Roma è invece ora felice al fianco della nuova compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, relax con Bastian Muller prima dell'incontro con Totti in tribunale/ Pizzicati insieme a Roma

Per i due ex coniugi, però, c’è ancora un tassello importante da sistemare: quello della separazione. Nei prossimi giorni, infatti, si ritroveranno in tribunale e lì verranno stabilite le responsabilità della separazione e l’accordo sulla fine del loro matrimonio. Gli scorsi giorni si è vociferato di un’ipotesi di pace e di uno scongelamento nel loro rapporto: entrambi avrebbero infatti fatto un passo in avanti per venirsi incontro e chiudere la questione serenamente, anche e soprattutto per il bene dei figli. Le cose, però, potrebbero andare nella direzione opposta.

Chi è Juric, nuovo allenatore della Roma/ Dietro l'esonero di De Rossi, lo zampino di Cristante e Mourinho

Francesco Totti e Ilary Blasi, niente pace: il rumor su Noemi Bocchi

Secondo quanto riferito dal settimanale Diva e Donna, Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero stati sì disposti ad un accordo di pace ma, di mezzo, si sarebbe introdotta Noemi Bocchi. La nuova fidanzata dell’ex calciatore sarebbe infatti gelosa e avrebbe mal digerito i segnali di una distensione nei rapporti tra i due ex coniugi. “Totti e Blasi, inizia lo show delle udienze per il divorzio con un colpo di scena. Lui è pronto a far pace con Ilary ma Noemi non vuole”, si legge sulla copertina del magazine dedicata proprio alla questione.

Totti: "Mercato Roma? Avrei fatto scelte diverse"/ "Champions obbligatoria, sennò De Rossi salta prima"

accordo sulla separazione. “A quanto ci risulta, non sarebbe così. Si tratta solo di una bella, romantica suggestione. Al momento le cose sono rimaste com’erano – scrive il settimanale – La coppia si confronterà in questi giorni in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte“. A questa indiscrezione si aggiungono poi quelle fornite da Chi, che confermerebbe l’assenza di un effettivo accordo di pace tra Totti e la Blasi così come di un. “A quanto ci risulta, non sarebbe così. Si tratta solo di una bella, romantica suggestione. Al momento le cose sono rimaste com’erano – scrive il settimanale – La coppia si confronteràper stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte“.