DOC 3 Nelle tue mani/ Anticipazioni 22 febbraio 2024 e diretta: un terremoto mette Andrea Fanti al bivio

DOC 3 Nelle tue mani: anticipazioni e diretta puntata 22 febbraio 2024

DOC 3 Nelle Tue Mani si prepara a svelare nuovi drammi e emozionanti sviluppi nella vita del dottor Andrea Fanti e del personale medico del Policlinico Romagnoli. Nell’attesissimo appuntamento del 22 Febbraio 2024, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di eventi che metteranno alla prova il coraggio e la professionalità dei protagonisti. Il primo dei due episodi di questa sera, l’undicesimo, ha il titolo ‘Lontani‘.

Yeva Sai, Alina di Mare Fuori 4: "Come sono arrivata dalla guerra in Ucraina alla serie"/ "La mia famiglia…"

Le anticipazioni rivelano che il dottor Fanti, interpretato magistralmente da Luca Argentero, si troverà ad affrontare una serie di sfide personali e professionali. Il suo rapporto con la dottoressa Valentina, interpretata da Matilde Gioli, sarà messo a dura prova quando un caso medico di vitale importanza metterà in discussione le loro convinzioni etiche e morali. Nel frattempo, il reparto chirurgico sarà coinvolto in un’operazione di emergenza che metterà alla prova le abilità del dottor Riva, interpretato da Gianmarco Saurino, e della dottoressa Moretti, interpretata da Sara Lazzaro. Le tensioni all’interno del team cresceranno quando si troveranno ad affrontare decisioni difficili e responsabilità sconvolgenti.

Un posto al sole/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Rosa è disperata, Giulia affronta Luca

DOC 3 Nelle tue mani, anticipazioni: una scossa di terremoto stravolge l’ospedale

Nel corso dell’episodio 12 della terza stagione di Doc Nelle tue mani, dal titolo “La Scossa“, il Policlinico Romagnoli che si prepara ad affrontare una notte di piena emergenza. Il dottor Fanti si trova ad affrontare una serie di pazienti critici, tra cui un giovane ragazzo coinvolto in un incidente stradale che porta con sé segreti oscuri e misteri da risolvere. Ma è solo l’inizio di ore complicate per tutti, perché un terremoto improvviso scuote l’ospedale Ambrosiano, generando caos e panico tra il personale e i pazienti.

La Promessa/ Anticipazioni 22 febbraio 2024: Catalina ha sempre più sospetti su Don Lorenzo

Andrea si ritrova intrappolato in un ascensore con una donna incinta in condizioni critiche. Determinato a salvare entrambe le vite, si impegna con tutte le sue forze nel soccorso immediato. Nel frattempo, Giulia si trova a dover gestire il reparto da sola, mentre Lin è angosciata per la sicurezza della sua famiglia colpita dal sisma. Ric si trova di fronte a una decisione cruciale riguardo alla proposta di Laura, una nuotatrice paralimpica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA