Dolcenera e il compagno Gigi Campanile/ “Mi ha sempre tenuta distante dalle regole”

Dolcenera parla del suo compagno, da lei stessa definito suo “eterno fidanzato”, nella puntata di Bella Ma’ andata in onda il 13 gennaio 2023 su Rai 2. “Ho sempre avuto accanto a me Gigi, il mio eterno fidanzato, compagno e avvocato. È anche manager, un po’ papà. Nel corso di questi venti anni lui mi ha tenuta sempre un po’ distante dalle regole di questo mondo, forse per rispettare questo strano senso di libertà” che la caratterizza, ha ammesso la stessa Dolcenera.

Un senso di libertà che “lo definisco strano perché non capisco da dove viene. Non sono stata incatenata nella mia vita, non ho vissuto in povertà, quindi non ho capito da dove mi viene questo desiderio di inneggiare sempre alla libertà di espressione, in tutte le mie canzoni – svela Dolcenera, all’anagrafe Emanuela Trane, ospite nel salotto condotto da Pierluigi Diaco – Siamo tutti là fuori in attesa di vivere, come cantai a Sanremo. Gigi mi faceva dei contratti per cui non sono mai stata artista ma in licenza con le case discografiche, cioè la parte artistica l’ho gestita soltanto io”.

Dolcenera, compagno Gigi Campanile: chi è il “cavaliere” della cantante

Gigi Campanile è l’eterno compagno della cantante Dolcenera, con cui ha una relazione da più di venticinque anni. Un amore nato in spiaggia, quando Dolcenera aveva diciotto anni e lui venticinque, ed era impegnato a leggere un libro sotto l’ombrellone. Come hanno confermato entrambi nel corso di interviste passate, è stata proprio la cantante a fare il primo passo, affascinata dai libri che lui stava leggendo, determinata a conquistarlo. Anche Gigi Campanile è pugliese, proprio come Dolcenera, ed entrambi hanno lasciati la loro terra per andare a vivere a Firenze.

Gigi Campanile è avvocato, laureato in Giurisprudenza e, come ha ammesso la stessa Dolcenera a Bella Ma’, è anche il suo manager. Una relazione, la loro, che unisce vita privata e vita professionale. Nonostante Dolcenera sia sempre sotto i riflettori e stia per iniziare il tour del suo nuovo album, Gigi Campanile al contrario non ama i riflettori, al punto che non ha neanche un profilo su Instagram. È stato definito “un cavaliere” nientemeno che da Maurizio Costanzo, come ha ricordato Dolcenera nel salotto di Pierluigi Diaco su Rai 2. La coppia è consolidata da oltre un quarto di secolo di relazione, al punto da aver resistito ai rumors – poi rivelatisi delle vere e proprie fake news – su un presunto flirt tra Dolcenera e Baccini a Musica Farm.











