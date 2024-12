Quali sono i principali dolci di Natale 2024? Ovviamente sono due le parole che ci vengono subito in mente, il Panettone e il Pandoro. Entrati nell’immaginario collettivo da anni, si tratta di fatto dell’ultima portata di cenoni e pranzi, un vero e proprio must sulle tavole degli italiani. Il Panettone, tipico dolce di Milano, è il preferito, ma il team Pandoro (invece Made in Verona), ha un grandissimo seguito, e spesso e volentieri entrambi sono accompagnati dalla crema al mascarpone, giusto per non farsi mancare nulla. Ovviamente non sono solo questi i dolci di Natale 2024 che proprio in queste ore le massaie di tutta Italia stanno ultimando.

Fra i più tipici troviamo ad esempio gli struffoli, che sono delle “palline” molto dolci e colorate, che hanno origine nel napoletano. Ogni famiglia campana che si rispetta li prepara per le feste natalizie, ma sono di moda anche a Carnevale. Si tratta di dolcetti realizzati con farina, uova, zucchero, sale e liquore all’anice, a forma di palline appunto, che vengono fritti e poi decorati con degli zuccherini: decisamente gustosi. Sono invece tipicamente molisani i Mostaccioli, altri dolci natalizi molto tipici, soprattutto nelle regioni del centro sud. Di fatto sono dei biscotti che variano a seconda della regione in cui si producono, e che prendono il loro nome dal mustaceus, quella che era la vecchia focaccia di nozze. Sono caratterizzati da mandorle, cacao e pisto, e sono da provare se non lo aveste ancora fatto.

DOLCI DI NATALE 2024: I CANNOLI SICILIANI E IL PANFORTE

In Sicilia, invece, fra i principali dolci di Natale 2024 non possono mancare i cannoli, una vera e propria specialità che ormai si mangia tutto l’anno, visto che tutte le pasticcerie, di ogni angolo della nostra penisola, li sfornano. Ripieni della tipica ricotta e con i canditi, possono essere di varie dimensioni, da quelli extralarge a quelli mignon, ma in ogni caso sono buonissimi e spesso e volentieri li troviamo anche con all’interno i pezzi di cioccolato.

Il Panforte, originario della toscana, è un altro dei dolci di Natale 2024. Nasce in quel di Siena ed appare come una torta, che vi diciamo subito, non è semplicissima da fare visti i molteplici ingredienti al suo interno fra arancia candita, mandorle, il cedro, il miele, la noce moscata, il coriandolo, la cannella e molto altro ancora, ma il risultato è un’esplosione di gusti in bocca.

DOLCI DI NATALE 2024: LO ZELTEN DEL TRENTINO E IL PARROZZO ABRUZZESE

Non può mancare, fra i dolci di Natale 2024, anche lo Zelten, un dolce tipico di questo periodo del Trentino Alto Adige, che è caratterizzato da frutta secca e dagli immancabili canditi. Lo si trova in particolare nella zona alto atesina ed è molto diffuso in quanto facile da cucinare anche in casa. In Abruzzo è invece da tradizione cucinare in questo periodo il parrozzo, dolce nato nel 1920 come alternativa al pane rozzo di mais, e che si presenta come una sorta di panettone ricoperto di cioccolato, con all’interno delle mandorle.

Chiudiamo con il certosino di Bologna, l’ultimo dei dolci di Natale 2024 che vi segnaliamo, un dolce tipico delle feste dei felsinei con all’interno pinoli, canditi, le spezie, il miele e il cioccolato fondente. E’ bellissimo da vedere, in quanto molto colorato, ma soprattutto è super buono.