Domenica In, anticipazioni puntata del 5 gennaio 2024: l’oroscopo speciale di Paolo Fox

È tutto pronto per la prima puntata dell’anno di Domenica In, oggi 5 gennaio 2025, e Mara Venier accoglierà nel suo salotto un ricco parterre di ospiti e personaggi televisivi. Le anticipazioni, infatti, svelano che ci sarà l’oroscopo speciale di Paolo Fox ma anche tante interviste ‘cuore a cuore’ con volti noti amati dal pubblico. A partire dalle ore 14.00 alle ore 17.15 circa su Rai1 e Rai Italia, dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la conduttrice sarà al timone della diciottesima puntata del suo talk.

Dalle anticipazioni Domenica In si scopre che la diretta si aprirà con un ampio spazio dedicato ad uno degli astrologi più famosi e seguiti della televisione italiana: Paolo Fox. Il noto astrologo fornirà il suo personalissimo oroscopo per l’anno nuovo concentrandosi soprattutto su amore, fortuna e lavoro. Al parterre prenderanno parte una serie di coppie famose: Rosanna Lambertucci con il marito Mario Di Cosmo, Francesco Pannofino con la moglie Emanuela Rossi, Simone Di Pasquale con la compagna Maria Di Stolfo, Rosanna Banfi con il marito Fabio Leoni ed infine Alan Friedman con la moglie Gabriella.

Anticipazioni Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier 5 gennaio 2025: da Nek ad Edwige Fenech

La puntata di oggi di Domenica In, 5 gennaio 2025, continuerà con una lunga e interessante intervista di Mara Venier ad una delle attrici più iconiche degli anni ’80: Edwige Fenech. L’attrice e produttrice di origine francese concederà un’intensa chiacchierata sbilanciandosi tra carriera e vita privata. Non mancheranno aneddoti e retroscena soprattutto dal set. E poi ancora interverrà il cantante Francesco Merola con la moglie Marianna Mercurio. La coppia si esibirà in un classico della canzone napoletana ‘Lacreme napulitane’, portata al successo da suo padre Mario Merola.

Spazio avrà poi, stando alle anticipazioni, un’altra interessante intervista al cantante Nek, Filippo Neviani. L’artista non solo è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana ma da alcuni si sta cimentando alla conduzione riscuotendo critiche più che positive. Nek si esibirà con la chitarra accennando alcuni suoi successi come ‘Laura non c’è’ e la sua straordinaria cover di ‘Se telefonando’ di Mina. Inoltre presenterà anche la nuova edizione del programma Dalla strada al palco che quest’anno vede Bianca Guaccero (fresca di vittoria a Ballando con le stelle 2024) affiancarlo.

Dove vedere Domenica In e la puntata di oggi 5 gennaio 2025 in diretta streaming

L’elenco degli ospiti di Domenica In di Mara Venier si chiude con Pietro Perone, giornalista e autore del libro ‘Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Gigiò’. A dieci anni esatti dalla morte del grande cantautore partenopeo sarà un modo per ricordarlo e omaggiarlo. Svelate tutte le anticipazioni Domenica In non resta che ricordare che la puntata anche oggi andrà in onda su Rai1 a partire dalle 14.00 circa ed è possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito Raiplay.