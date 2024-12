Oggi, domenica 29 dicembre, andrà in onda su Rai 1 l’ultima puntata del 2024 di Domenica In. Mara Venier è pronta a salutare l’anno insieme a un parterre di ospiti d’eccezione. Il momento più atteso, però, è senza dubbio l’Oroscopo del 2025 di Paolo Fox. Il celebre astrologo, ospite del programma, svelerà le previsioni per i dodici segni zodiacali, anticipando che “sarà un anno di grandi cambiamenti e opportunità”. Un appuntamento veramente imperdibile per tutti gli amanti dell’astrologia e non solo.

Oroscopo Paolo Fox 2025, Domenica In: i primi 4 segni/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro tra amore e lavoro

Ma, le sorprese non sono finite qui. Mara Venier accoglierà nel salotto di Domenica In le ‘amiche nemiche’ Valeria Marini e Pamela Prati, mentre Giancarlo Magalli sarà protagonista di una lunga intervista, per svelare tutti i retroscena della sua lunga carriera e della recente pace con Adriana Volpe dopo anni di tribunali. E ancora: Sonia Bruganelli e Alessandra Mussolini saranno ospiti nella puntata di domenica 29 dicembre per riflettere sui principali temi d’attualità. Dopo la fine di Ballando con le stelle e l’ospitata al Grande Fratello, la Bruganelli non è sparita dalla Rai, trasformandosi in una presenza fissa dei principali talk della Tv di Stato.

Paolo Fox è fidanzato?/ Vita privata e gossip: "Moglie e figli? Ecco perché non mi sono sposato"

Ospiti Domenica In 29 dicembre: dall’Oroscopo del 2025 di Paolo Fox al ritorno di Sonia Bruganelli

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 29 dicembre, vedrà tra gli ospiti anche Alessandro Gassmann. L’attore promuoverà il film per la TV “Questi fantasmi”, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, in onda in prima serata su Rai 1 il 30 dicembre. Santo Versace, invece, festeggerà i suoi ottant’anni insieme a Mara Venier, raccontando i lati più inediti della sua vita e carriera accompagnato dalla moglie Francesca De Stefano.

Infine, spazio alla musica con l’esibizione di Bobby Solo, che accompagnerà il pubblico con alcuni dei suoi successi più amati, tra cui Una lacrima sul viso e Se piangi se ridi, insieme alla sua band. Ad aggiungere un tocco speciale, la presenza della moglie Tracy Quade e del figlio Ryan, rendendo l’atmosfera ancora più familiare. Insomma, domenica 29 dicembre, Mara Venier saluterà il 2024 e accoglierà il 2025 con una puntata ricca di ospiti amati dal pubblico e con l’attesissimo Oroscopo 2025 di Paolo Fox. L’astrologo svelerà anche se il prossimo anno sarà davvero l’ultimo di Mara Venier a Domenica In? Chissà…

Sonia Bruganelli e il fidanzato Angelo Madonia stanno ancora insieme?/ Tira ancora aria di crisi ma...