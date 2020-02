Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 16 febbraio: Bugo, Elodie, Levante e Lamborghini

Dopo la trasferta al teatro Ariston per la settimana del Festival di Sanremo, oggi 16 febbraio, Domenica In torna nel suo studio di Roma. Mara Venier, reduce dall’incredibile successo ottenuto dalla puntata sanremese che ha incollato davanti ai teleschermi 6.017.000 spettatori pari ad uno share del 33.8%, continua sul filone del Festival ospitando alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione della kermesse musicale. Dopo essere tornato in tv partecipanto proprio a Domenica In per raccontare la sua verità sulla lite con Morgan poche ore dopo quanto accaduto all’Ariston, Bugo torna a raccontarsi ai microfoni di Mara Venier. Il cantautore che è tornato in scena con il nuovo album “Cristian Bugatti” che contiene nove tracce tra le quali la canzone di Sanremo 2020 “Sincero” cantata in coppia con Morgan, ma anche il brano “Mi manca” sulle cui note duetta con Ermal Meta. Oltre ad essere il protagonista di un momento musicale tutto suo0, Bugo si racconterà anche in una lunga intervista.

TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA IN DEL 16 FEBBRAIO: LEVANTE, ELODIE ED ELETTRA LAMBORGHINI

Quella odierna di Domenica In sarò una puntata prevalentamente femminile. Nel salotto di zia Mara, infatti, arriveranno tre grandi protagoniste femminile del Festival di Sanremo 2020. Dopo aver rifiutato di presentarsi sul palco del Teatro Ariston la domenica successiva alla finalissima della kermesse musicale per evitare d’incontrare Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamorghini ha accettato di essere presente nella puntata odierna. L’ereditiera farà così ballare tutti con la sua canzone “Musica e il resto scompare“. Spazio, poi, ad Elodie di Patrizi che oltre ad esibirsi con “Andromeda” svelerà anche qualche dettaglio della sua storia d’amore con Marracash raccontando, inoltre, i progetti professionali futuri. Infine, Mara Venier ospiterà anche Levante. La cantautrice siciliana ha lasciato il segno su Sanremo con una canzone dal testo importante come “Tiki Bom Bom”. Zia Mara, tuttavia, sicuramente coglierà al volo l’occasione della sua presenza per fare gossip: ci sarà qualche domanda sulla sua storia, ormai finita, con il vincitore di Sanremo 2020 Diodato?

