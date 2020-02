ELETTRA LAMBORGHINI, “MUSICA”/ Pericolo maglia nera… (Sanremo 2020)

Elettra Lamborghini con ogni probabilità non vincerà il Festival di Sanremo 2020, ma ad eccezione di Achille Lauro è forse lei il personaggio che si è imposto con maggiore forza al pubblico italiano? L’ereditiera con il suo brano “Musica (e il resto scompare)” si candida ad essere una delle artiste più ascoltate dei prossimi mesi. Un ritornello orecchiabile, un ritmo incalzante, un personaggio glamour: gli ingredienti affinché Elettra si imponga nella classifica delle vendite ci sono tutti. D’altronde non sarebbe la prima volta che il Teatro Ariston boccia una canzone e il popolo lo smentisce nelle settimane a venire. Certo, non stiamo parlando di un capolavoro destinato a restare nell’immaginario collettivo da qui ai prossimi anni, ma la sensazione è che almeno dal punto di vista commerciale il brano di Elettra Lamborghini abbia fatto centro. Ed è facile intuire che uno degli obiettivi della cantante, oltre a quello di farsi conoscere dal grande pubblico e non soltanto dai più giovani, fosse proprio questo. Ecco perché la classifica negativa risulta oggi meno amara…Clicca qui per il video dell’esibizione di Elettra Lamborghini nella quarta serata.

ELETTRA LAMBORGHINI, PERICOLO MAGLIA NERA

Eppure stando alle dichiarazioni di Elettra Lamborghini un obiettivo ci sarebbe eccome: evitare la maglia nera del Festival di Sanremo 2020. Lo si è capito chiaramente quando la giovane cantante, appresa la notizia della squalifica di Bugo e Morgan, protagonisti di un siparietto destinato ad entrare nella storia della kermesse, ha esclamato: “No raga, vuol dire che adesso dopo sono ultima. Che vita di m*rda”. Una nota di realismo e auto-ironia che non ha fatto altro che aumentare l’empatia del pubblico nei confronti di un’artista che di certo non fa della vocalità la propria arma di forza, ma capace di creare un legame con l’ascoltatore che non deve essere sottovalutato. Eppure non è detto che la profezia di Elettra sul suo posizionamento in classifica si avveri. E’ vero che dopo le prime tre serate la Lamborghini era penultima davanti all’ex coppia Bugo-Morgan. La Sala Stampa, però, ieri l’ha collocata in 18esima posizione su 23, segno che qualcosa potrebbe avere recuperato sui suoi diretti concorrenti. E chissà che il pubblico nella finale di stasera, con il suo peso del 34%, non la salvi dall’onta della maglia nera al Festival di Sanremo 2020…

