Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 19 aprile: da Elena Sofia Ricci ad Amadeus

Pubblicità

Riparte con la sua 31esima puntata la trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier sulla prima rete di casa Rai. L’appuntamento in diretta è come sempre fissato alle ore 14.00, quando la padrona di casa farà il suo ingresso negli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, preparandosi ad accogliere i suoi numerosi ospiti che interverranno come sempre in collegamento. L’emergenza Coronavirus ha infatti imposto una vera e propria rivoluzione anche su Rai1 ma nonostante questo non mancheranno i tanti amici della “zia” Mara pronti a raccontarsi nelle consuete appassionati interviste. Si parte subito con l’attore e regista Christian De Sica per poi passare ad una coppia affiatatissima, l’ex padrone di casa dell’ultimo Sanremo e conduttore Rai, Amadeus, con la moglie Giovanna Civitillo. Dopo la loro esperienza a Pechino Express in coppia come “I Gladiatori”, interverranno questo pomeriggio a Domenica In anche il conduttore e attore Max Giusti e il giornalista Marco Mazzocchi che racconteranno quasi sicuramente la loro avventura in Oriente.

Pubblicità

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 19 APRILE

La puntata odierna di Domenica In sarà ricchissima – come sempre – di ospiti e interviste. Ad intervenire sarà anche l’etoile Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti in collegamento dalla Spagna. Parlerà invece della nuova fiction di Rai1 l’attrice Elena Sofia Ricci che presenterà a Domenica In “Vivi e lascia vivere”. In collegamento con la trasmissione della domenica pomeriggio anche Ferzan Ozpetek. Il regista approfitterà dell’occasione per presentare la sua importante iniziativa promossa con l’appoggio di SIAE al fine di istituire una “Giornata dedicata ai Camici Bianchi”. In un periodo di piena emergenza Coronavirus, da Napoli Gino Sorbillo e il sindaco Luigi De Magistris racconteranno come la città sta trascorrendo il momento difficile. Interverrà in diretta anche Francesco Le Foche: il professore illustrerà come potrebbe avvenire il passaggio, lento e graduale, verso la Fase 2. Ed ancora: dopo la gaffe della passate settimana Iginio Massari, il maestro della pasticceria, sarà accolto da Mara Venier. Chiuderà la lunga carrellata di collegamento anche la coppia formata dagli attori Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che daranno l’appuntamento con le repliche de L’Allieva 2, da stasera su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA