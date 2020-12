DOMENICA IN/ Ospiti 27 dicembre: Le Foche “vaccino Covid non avrà effetto immediato”

“Questo è un giorno bellissimo”, ha esordito oggi il prof. Le Foche ospite in studio a Domenica In. “Oggi noi per la prima volta siamo di fronte a una condizione pandemica per la quale abbiamo un vaccino sicuro che ci porterà verso l’immunità di gregge”, ha aggiunto l’esperto, precisando che ci vorranno mesi. Rispondendo alle domande della conduttrice Mara Venier ha commentato: “Il vaccino contro il Covid non avrà effetto immediato”, ha spiegato il professore che ha precisato come anche dopo l’immunità avremo il dovere di portare la mascherina: “Non saremo infettivi ma non sappiamo con certezza se possiamo ancora essere portatori del virus”, ha aggiunto.

Una donna in gravidanza potrà vaccinarsi? “Non ci sono studi su questo”, ha spiegato, “se ha dei rischi importanti potrà vaccinarsi”. Il vaccino andrebbe fatto da 16 anni “perché il sistema immunitario dei bambini da 0 a 6 anni è maturo ma non si è ancora fatto uno studio su questi bambini”, ha spiegato Le Foche. A chi ha delle allergie è sconsigliato? “No, è da valutare caso per caso”, ha precisato l’esperto. “Chi ha avuto il Covid si vaccinerà alla fine, forse dovrà fare un richiamo solo”, ha aggiunto. Il professore ha esortato come sempre alla responsabilità di tutti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

DOMENICA IN, AMPIO SPAZIO AL VACCINE-DAY

Prima puntata post natalizia, quella di Domenica In di oggi 27 dicembre, in onda come sempre su Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14.00 in punto. La padrona di casa Mara Venier ci terrà compagnia in questo pomeriggio accompagnandoci tra interviste e sorprese insieme ai suoi numerosi ospiti. Tanti gli amici che interverranno in diretta, in studio ed in collegamento, per raccontarsi tra momenti di intrattenimento ed aneddoti. Ad aprire la puntata sarà però un ampio approfondimento sul “Vaccine Day”, nella giornata che segna ufficialmente l’inizio ufficiale della campagna di vaccinazioni contro il Covid sia in Italia che in Europa. A tal fine interverrà nella trasmissione di Rai1 il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento mentre in studio ci sarà Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Restando in tema ci sarà anche una presenza fissa della parentesi di Domenica In dedicata all’emergenza Coronavirus, ovvero il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, il quale continuerà a fornire i suoi contributi nel ruolo di esperto.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 27 DICEMBRE

La puntata di Domenica In di oggi, 27 dicembre, sarà la numero sedici della stagione nonché l’ultima del 2020. A tenerci compagnia sarà anche tanto intrattenimento con svariati altri ospiti che interverranno nel corso del pomeriggio di Rai1. Tra le tante attese anche l’étoile Roberto Bolle, in collegamento da Milano. Il celebre ballerino coglierà l’occasione per presentare la quarta edizione dello show dal titolo “Danza con me” in onda il primo giorno del nuovo anno, nel prime time di Rai1. Lo spazio musicale vedrà la presenza di Massimo Ranieri che si esibirà su alcuni brani tratti dal suo nuovo album “Qui e Adesso”, ma anche con i suoi grandi successi. Come annunciato nella precedente puntata, quando era ospite in collegamento, ci sarà questo pomeriggio anche Clementino, giudice del talent musicale “The Voice Senior”. Il giovane rapper si racconterà con la sua consueta verve tra vita privata e carriera per poi esibirsi con il nuovo singolo dal titolo “Partenope”. Chiuderà l’ultima puntata del 2020 l’astrologo Simon and the Stars, che con il suo oroscopo ci darà alcune interessanti anticipazioni sul nuovo anno in arrivo.



