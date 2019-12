Domenica In/ Anticipazioni: Paolo Bonolis e Gianni Nannini ospiti di Mara Venier

La puntata di Domenica In, che andrà in onda oggi, domenica 1° dicembre in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier alle 14 su Rai1, si aprirà con una lunga intervista a Paolo Bonolis, che arriverà in studio per presentare il suo libro e si racconterà tra vita privata, carriera e progetti futuri. Il celebre conduttore ha pubblicato da poco l’autobiografia “Perché parlavo da solo”. “Cosa significa il titolo del libro? Mi sono cimentato in tante forme di comunicazione nella vita ma quella scritta mi mancava e volevo mettermi alla prova con un libro, giocare con le parole. E sintetizzare ciò che penso mi sembrava un bell’esercizio. Il titolo “Perché parlavo da solo” nasce dalla verità: io, mentre rifletto, parlo da solo. Mi sono detto: sarà una patologia? Scrivere poteva essere una terapia”, ha raccontato il diretto interessato a TV Sorrisi e Canzoni. Nel libro si definisce spesso cinico e nota che i suoi figli in questo gli somigliano. “Se ne sono orgoglioso? Cinismo è una parola trattata male, vista solo come negativa. Ma il cinismo è come il colesterolo, ce n’è uno buono e uno cattivo. Quello cattivo è aggressivo, inutilmente. Quello buono è difensivo, aiuta a sopravvivere alle delusioni. Io spero che i miei figli coltivino il cinismo buono, ma non vorrei mai che coltivassero la cattiveria fine a se stessa, mai”.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Oltre a Paolo Bonolis, ospite di Mara Venier a Domenica In anche Gianna Nannini. La rocker toscana canterà alcuni dei suoi successi, per poi esibirsi con la sua band nel nuovo singolo, già in vetta alle classifiche, “La differenza”. Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo sarà intervistato dalla conduttrice veneziana sul suo ultimo libro. Dalle 15:45 circa, fino alle 17:00, “Domenica In” non andrà in onda per dare spazio al TG1 che seguirà in diretta la visita di Papa Francesco a Greccio, il luogo dove San Francesco d’Assisi realizzò il primo Presepio. Dalle 17:00 alle 17:24, tornerà in onda la Venier, in compagnia dello stesso Aldo Cazzullo, del giornalista e conduttore Alberto Matano e di Don Mario Pieracci, per uno speciale spazio di approfondimento proprio dedicato a Papa Francesco. L’appuntamento con il programma domenicale di Rai1 è quindi rinnovato dalle 14 circa.

