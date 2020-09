Domenica In, Mara Venier/ Anticipazioni e ospiti 13 settembre: Romina Power, Mika e…

Mara Venier è prontissima al suo ritorno alla guida di Domenica In, in onda dalle ore 14 su Rai1 nel pomeriggio di oggi. Il programma storico dell’ammiraglia Rai vedrà la conduttrice veneta al timone dopo la precedente stagione indubbiamente difficile ma al tempo stesso di grande successo, con picchi di ascolti tra i più alti del daytime. Da oggi, 13 settembre, dunque, la Venier approderà in diretta negli studi Fabrizio Frizzi di Roma in vista di una nuova puntata ricca di ospiti, interviste, intrattenimento ma anche attualità e informazione. Il format, dunque, non cambia nonostante i rumors che hanno interessato la stagione estiva e che avrebbero voluto la conduttrice affiancata da qualche giovane volto. “Zia Mara” punta su se stessa dopo il successo già registrato nei mesi scorsi e soprattutto sui suoi amici ospiti che saranno pronti a raccontarsi a partire da Romina Power e Loretta Goggi, due donne molto amate del piccolo schermo e spesso protagoniste nello studio di Domenica In.

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI: MARA VENIER PRONTA ALLA NUOVA STAGIONE

Lo studio di Domenica In torna a ripopolarsi di amati ospiti. Questo pomeriggio si alterneranno e chiacchiereranno con Mara Venier anche la cantante Anna Tatangelo, l’attore Claudio Amendola ed il comico Marco Marzocca, protagonista di un suo intervento. Si rinnova anche in questa prima puntata della nuova stagione lo spazio dedicato all’attualità e che vedrà gli aggiornamenti del professor Francesco Le Foche sull’emergenza Coronavirus. In collegamento con la conduttrice anche il cantante Mika che ritroveremo dal prossimo giovedì tra i giudici di X Factor. Intanto Nicola Carraro, marito di Mara Venier, come da tradizione è tornato a filmare e postare sui social il momento che precede l’uscita di casa della moglie in direzione Domenica In. “Come va, pronti? Attenta a non cadere! Bacio amore mio, ti guardo!”, ha commentato in un video postato su Instagram mentre “zia” Mara, occhiali da sole, mascherina e borse al seguito, usciva di casa. Nicola, super innamoratissimo, nella didascalia al video ha aggiunto: “La solita gag prima di Domenica In , mia moglie, anche con la mascherina mi fa molto ridere: guardami, guardami”.



