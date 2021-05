Domenica In/ Ospiti 2 maggio: Ambra Angiolini, Alessandra Amoroso, Enrico Nigiotti..

Domenica In, anticipazioni puntata 2 maggio

Mara Venier, domenica 2 maggio, alle 14 su Raiuno, subito dopo l’edizione delle 13.30 del telegiornale, torna in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle 14, per una nuova puntata di Domenica In, sempre leader degli ascolti e che con la puntata del 25 aprile ha incollato ai teleschermi 3.108.000 spettatori con il 18,63%di share. Anche la puntata di oggi sarà divisa in due parti. La prima parte sarà dedicata all’attualità con il talk sulla pandemia e sulla campagna vaccinale che in Italia continua dopo le riaperture e il passaggio di molte regioni alla zona gialla. In studio, con Mara Venier, ci sarà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana. In studio, inoltre, ci sarà il professor Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma. In collegamento, invece, ci saranno Alessandro Sallusti, Giovanna Botteri da Pechino e Albano Carrisi che lancerà un appello per la ripresa dei concerti dal vivo.

Tutti gli ospiti di Domenica In del 2 maggio

La seconda parte della nuova puntata di Domenica In, invece, sarà dedicata alla musica e, in generale, al mondo dello spettacolo. Per lo spazio riservato alla musica, arriveranno due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi che continuano con successo le rispettive corriere. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che presenterà i suoi nuovi singoli ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’ ed Enrico Nigiotti che interpreterà il suo nuovo singolo ‘Notti di luna’. Reduce dalla conduzione, per il quarto anno consecutivo, del Concerto del Primo Maggio di Roma, in una lunga intervista tra carriera e vita privata, invece, si racconterà Ambra Angiolini. Spazio, infine, anche ad Eva Grimaldi e Imma Battaglia che, a due anni dalla celebrazione del loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere lasciandosi andare anche a racconti di vita privata.

