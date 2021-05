Domenica In/ Ospiti 9 maggio: Vanessa Incontrada e Selvaggia Lucarelli

Domenica In, anticipazioni puntata 9 maggio

Domenica 9 maggio, alle 14 su Raiuno, nel giorno della Festa della mamma, torna l’imperdibile appuntamento con Mara Venier e Domenica In. Partita a settembre 2020, Domenica In sta collezionando un successo dopo l’altro e farà compagnia ai telespettatori fino alla fine di giugno. Un impegno che Mara Venier ha accettato volentieri ripetendo l’esperienza della scorso anno. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata nel programma domenica di Raiuno? Come sempre, la padrona di casa darà ampio spazio alla pandemia e all’attualità. Per capire che estate sarà e come sta procedendo il piano vaccinale in seguito alla riaperture, in studio con Mara Venier, ci saranno il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico. Saranno in collegamento, invece, la Ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, Giovanna Botteri da Pechino e il cantante Marco Masini, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.

Tutti gli ospiti del 9 maggio di Domenica In

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata all’attualità e allo spettacolo. In studio con Mara Venier ci saranno i genitori di Marco Vannini per commentare la sentenza definitiva della Corte di Cassazione in merito alla morte del figlio Marco, avvenuta la notte del 17 maggio 2015. Grande momento di spettacolo, poi, con Vanessa Incontrada la quale, insieme agli attori Alessandro Haber e Francesco Pannofino, presenterà il film ‘Ostaggi’, per la regia di Eleonora Ivone. Tornerà a trovare Mara Venier anche Arisa che presenterà il nuovo singolo Ortica. Spazio, poi, a Selvaggia Lucarelli che parlerà di “un amore tossico” vissuto in passato e durato quattro anni e che sta raccontando al pubblico nel podcast ‘Proprio a me’. Infine, da Milano, si collegherà con Mara Venier anche Fabio Fazio. La 35esima puntata di Domenica In, dunque, sarà piena di ospiti.

