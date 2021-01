Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti 24 gennaio: Mario Ermito vs Francesca Cipriani

Questo pomeriggio, 24 gennaio 2021, torna a tenerci compagnia su Canale 5 Barbara d’Urso con una nuova puntata di Domenica Live. L’appuntamento con la trasmissione dell’ammiraglia Mediaset sarà come sempre fissato alle ore 17.20 circa, tra scoop, ospitate ed interviste che ci intratterranno per circa un’ora e mezza. Come da tradizione, nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5, la padrona di casa ha anticipato alcuni dei temi e degli ospiti che saranno presenti in studio, anche se potrebbero essere delle sorprese non ancora annunciate.

Questo pomeriggio Domenica Live continua ad occuparsi della situazione familiare di Andrea Zenga, il giovane concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 5. Dopo aver ospitato il fratello Nicolò e la ex tata, questa domenica sarà la volta di Elvira Carfagna, la prima moglie di Walter Zenga e mamma di Jacopo Zenga. La donna potrebbe fare nuove interessanti rivelazioni rispetto al rapporto tra padre ed ex calciatore ed i suoi figli.

DOMENICA LIVE, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 24 GENNAIO 2021

Tra le altre anticipazioni legate alla nuova puntata di Domenica Live di questo pomeriggio, anche la presenza di Mario Ermito, ex gieffino, attore e di recente ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo la sua uscita il giovane ha deciso di diffidare Francesca Cipriani. L’ex Pupa aveva fatto intendere che tra Mario e Giacomo Urtis, anche lui ex Vippone, ci fosse stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Questo pomeriggio sarà il momento di un confronto decisivo tra Ermito e la Cipriani con la possibile partecipazione di Urtis. Ed ancora, momento di grande romanticismo in occasione del ritorno di fiamma tra il cantante Christian e Dora Moroni. “Per la prima volta torneranno insieme a Domenica Live”, ha commentato Barbara d’Urso nell’annunciare in esclusiva la loro presenza in studio. Infine, spazio al recente incidente avuto da Amedeo Goria nei giorni scorsi. “Guenda è molto arrabbiata”, ha anticipato la conduttrice riferendosi alla figlia del giornalista e di Maria Teresa Ruta. Anche di questo si parlerà nel corso della nuova puntata di questo pomeriggio.



