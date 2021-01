Mario Ermito, flirt con Giacomo Urtis?/ Confronto con Francesca Cipriani dopo diffida

Resa dei conti tra Mario Ermito, Giacomo Urtis e Francesca Cipriani nella puntata di Domenica Live in onda oggi, 24 gennaio. A confermare il confronto tra gli ex concorrenti del Grande Fratello e la conduttrice de La pupa e il secchione e Viceversa 2021 è stata Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 22 gennaio. Negli scorsi giorni, Francesca Cipriani ha sganciato la bomba parlando di un presunto flirt tra Urtis ed Ermito ai microfoni di Giada Di Miceli nel programma di Radio Radio Non Succederà Più. Dichiarazioni che sono state prontamente smentite da Mario Ermito il quale ha risposto diffidando la Cipriani. L’attore pugliese, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, ospite di Live Non è la D’Urso, ha replicato così a Francesca Cipriani:

“Non mi è piaciuto quello che ha detto Francesca Cipriani. Stamani mi sono svegliato con questa notizia falsa, è stata una sua dichiarazione presa da un’intervista in radio. Se l’ho diffidata? Sì”. Nel salotto di Domenica Live ci sarà così il tanto atteso confronto tra Ermito e la Cipriani.

MARIO ERMITO, CONFRONTO CON GIACOMO URTIS A DOMENICA LIVE

Mario Ermito e Giacomo Urtis, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno legato tantissimo. Tra loro, infatti, era nata una bella amicizia che, tuttavia, pare non abbia avuto un seguito dopo il ritorno alla realtà. A dichiararlo è stato Giacomo Urtis che, a Live Non è la D’Urso, con la presenza di Mario Ermito, ha detto: “Mario mi ha deluso. E’ sparito subito dopo il programma. Progetti e tante altre cose tutto finito”. Mario Ermito, sempre a Live Non è la D’Urso, ha così replicato a Urtis: “Io in Giacomo ho trovato un’amico, all’interno della casa abbiamo instaurato questo bellissimo rapporto”. Nel salotto di Domenica Live, Mario Ermito avrà così l’occasione di confrontarsi nuovamente con Giacomo Urtis, ma anche con Francesca Cipriani.

