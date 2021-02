Domenica Live/ Anticipazioni ospiti 21 febbraio: Annalisa Minetti e Floriana Secondi

Scatterà questo pomeriggio, come sempre dopo le ore 17:15, la nuova puntata di Domenica Live, programma di Canale 5 domenicale, condotto dalla regina Barbara D’Urso. In attesa dell’inizio dello show, andiamo a scoprire assieme le anticipazioni di oggi, con gli ospiti che dovrebbero fare la propria presenza in studio, per chiacchierare con la padrona di casa. Si sa con certezza che ci sarà Annalisa Minetti, la poliedrica artista e sportiva ipovedente, che siederà sul classico divano bianco di Domenica Live in bella compagnia: al suo fianco vi sarà infatti la sua bimba, Elèna Francesca, nata a maggio del 2018, e prossima a compiere i tre anni di età.

Annalisa ed Eléna aveva già presenziato negli studi di Pomeriggio Cinque un paio di anni fa, ed oggi torneranno ospiti della D’Urso. Tornerà in studio anche Floriana Secondi, che la settimana scorsa aveva espresso il proprio disappunto nei confronti della produzione de L’Isola dei Famosi, colpevole a suo modo di vedere, di aver scelto Giovanni Ciacci e non la stessa. Oggi sarà comunque in studio con il padre di suo figlio, e il figlio stesso, per una reunion che non si vedeva da tempo.

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: AGGIORNAMENTI CHOC SULLA MORTE DI TENCO

Nel corso della puntata di oggi di Domenica Live, stando alle anticipazioni, si parlerà anche della morte del grande cantautore Luigi Tenco, ufficialmente deceduto come suicida, ma che stando al suo amico Lino Patruno, sarebbe invece stato ucciso; oggi probabili aggiornamenti “choc” sulla vicenda, che a questo punto ha assunto i contorni del giallo: “Questa persona – ha anticipato Carmelita venerdì scorso – ha il nome del presunto assassino dell’artista…”. E a proposito di decessi, è probabile che Barbara D’Urso possa rivolgere un pensiero speciale all’amico Mauro Bellugi, scomparso ieri dopo aver contratto il covid a dicembre, e dopo aver subito l’amputazione di entrambe le gambe. Infine i festeggiamenti del grande e compianto Little Tony, che avrebbe compiuto 80 anni lo scorso 7 di febbraio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA