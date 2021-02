Barbara D’Urso piange Mauro Bellugi/ “Sei un esempio, amico meraviglioso per sempre”

Sono in tanti i volti dello sport e del mondo dello spettacolo ad aver dedicato un pensiero a Mauro Bellugi. L’ex calciatore è morto oggi, all’età di 71 anni, dopo aver subito alcuni mesi fa un’amputazione alle gambe. Fu Barbara D’Urso, proprio pochi giorni dopo quell’operazione, ad ospitare a Live non è la D’Urso moglie e figlia di Bellugi che raccontarono in diretta i drammatici momenti che anticiparono l’operazione: la scoperta della positività al Covid, il ricovero in ospedale, poi le difficili condizioni di salute di Bellugi e, infine, l’amputazione. E proprio la D’Urso è stata particolarmente partecipe di quel dolore, essendo Mauro Bellugi un suo caro amico. Proprio per questo, nel giorno della sua morte, la conduttrice di Canale 5 ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio di stima e affetto.

Barbara D’Urso ricorda Mauro Bellugi su Instagram: “Sei un esempio”

Sul suo profilo Instagram, dove conta 2,8 milioni di follower, Barbara D’Urso ha postato un fermo immagine da Live non è la D’Urso, che la vede inquadrata proprio durante il collegamento in ospedale con Mauro Bellugi. Al fianco un toccante messaggio di saluto per il suo amico: “Metto questa foto perché qui sorridi.. nonostante tutto quello che ti stava succedendo.. – ha esordito la conduttrice su Instagram, continuando – sorridi e canti con me.. come sempre….la canzone di Modugno… e quanto ridevi e quanto cantavi!!!!! Sei un esempio Mauro… uomo, padre, marito ed amico meraviglioso… per sempre!” ha poi concluso.

