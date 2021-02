Domenica Live/ Ospiti 28 febbraio: la famiglia di Carmen Di Pietro, Pippo Franco…

Nuovo appuntamento con Domenica Live, la trasmissione della domenica pomeriggio di canale 5. Barbara D’Urso, alle 17.10, tornerà in onda per regalare nuove interviste e per raccontare nuove storie ai propri telespettatori. come di consero, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, la stessa conduttrice ha annunciato gli ospiti della puntata di Domenica Live del 28 febbraio. Nel salotto della D’Urso arriverà così la famiglia di Carmen Di Pietro al gran completo che è stata contagiata dal covid. “Mia figlia vive isolata per non contagiarsi. Lei non esce proprio dalla camera” – aveva detto Carmen a Pomeriggio. “Io sono molto arrabbiata con me stessa. Sicuramente avrò fatto una cosa involontaria. Io ho infettato anche mia mamma che ha 75 anni. Mi ha iniziato a fare malissimo una gamba“, ha aggiunto.

Come sta adesso Carmen Di Pietro? Insieme alla sua famiglia, la showgirl racconterà tutto ai microfoni di Barbara D’Urso che raccoglierà le sue dichiarazioni.

DOMENICA LIVE, TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 28 FEBBRAIO

La famiglia di Carmen Di Pietro non sarà l’unico ospite di Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso arriverà anche Ivano Michetti dei Cugini di campagna che, in unìintervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato di essere stato malissimo. In seguito ad un ictus, è rimasto in coma per 15 giorni e ha subito due interventi al cuore. Nelo salotto di Domenica Live, inoltre, arriveranno anche Pippo Franco e il figlio Gabriele. Quest’ultimo è stato protagonista di Temptation Island Vip con l’allora fidanzata ed oggi, pare, sia tornato ad essere single. Inoltre, ci sarà anche Federica Cappelletti. La moglie di Paolo Rossi, rimasta sola con due bambine dopo la morte del grandissimo campione scomparso lo scorso 9 dicembre, tornerà a parlare dopo mesi. Durante la parte finale della puntata di Pomeriggio 5 del 26 febbraio, infine, Barbara D’Urso ha promesso ulteriori sorprese oltre a quelle già annunciate.

