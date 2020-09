Domenica Live/ Ospiti e anticipazioni 27 settembre: Ciccio Graziani e busta choc

Nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, 27 settembre, torna con una nuova puntata anche Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso su Canale 5. Dalle ore 17.10 circa e per un’ora e mezza la padrona di casa ci terrà compagnia con i suoi ospiti in studio e nuove sconvolgenti rivelazioni sui protagonisti del Grande Fratello Vip. Come sempre, nella puntata del venerdì di Pomeriggio 5 Carmelita ci regala interessanti anticipazioni su ciò che vedremo nella nuova puntata di Domenica Live. Gli ospiti annunciati sono due, ovvero Ciccio Graziani e Nadia Rinaldi, ma potrebbero esserci molte sorprese non ancora svelate. Tra i momenti più attesi della nuova puntata, un collegamento con l’ex calciatore ed allenatore Ciccio Graziani, di recente vittima di un bruttissimo incidente a causa del quale ha riportato 11 costole rotte e la frattura di 6 vertebre. Nadia Rinaldi, invece, sarà la protagonista assoluta della parentesi Domenica Like, durante la quale l’attrice si esibirà sulle note di Moulin Rouge di Christina Aguilera. Una prova destinata a diventare cult.

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI: AMPIO SPAZIO DEDICATO AL GF VIP

Ampio spazio nel corso della nuova puntata di Domenica Live sarà dedicato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini ed ai suoi protagonisti. La nuova “busta choc” in versione classica sarà come sempre destinata alla trasmissione domenicale del pomeriggio di Canale 5 e conterrà nuovi sconvolgenti rivelazioni su un protagonista del GF Vip. Di chi si tratterà? Potrebbe trattarsi di un approfondimento sul caso di Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi e delle gravissime accuse emerse nella casa da parte di Dayane Mello secondo la quale Iconize (Marco Ferrero) avrebbe finto l’aggressione omofoba denunciata sui social e in tv. Tuttavia il contenuto choc potrebbe riguardare ancora la Contessa Patrizia De Blanck. Ci sarà spazio per il post coming out di Gabriel Garko al GF Vip? Barbara d’Urso potrebbe riprendere l’argomento in attesa dell’intervista dell’attore a Verissimo nella puntata del prossimo sabato.



