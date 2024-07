BAMBINO SCOMPARSO A LOCOROTONDO MENTRE GIOCAVA

Una comunità intera è in apprensione per la scomparsa di un bambino di due anni: a Locorotondo, in provincia di Bari, è caccia a Domenico Gallo, che stava giocando nel giardino di casa, in contrada Serralta, quando all’improvviso è sparito nel nulla. Quando la mamma è uscita a cercarlo, non l’ha trovato e quindi ha lanciato l’allarme. Stando a quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sono scattate subito le ricerche e sono coinvolti anche nucleo cinofili, vigili del fuoco e carabinieri, eppure sono passate diverse ore senza avere notizie del bambino, quindi sale la paura nella famiglia e tra i cittadini.

Il sindaco Antonio Bufano, che ha incontrato la famiglia del bambino scomparso, con un avviso alla cittadinanza diffuso anche sui social ha invitato la comunità a mantenere la calma e a collaborare con le forze dell’ordine, quindi chi ha visto il bambino scomparso o ha informazioni utili per il ritrovamento è invitato a contattare subito i carabinieri o i vigili, fornendo nel post tutti i numeri utili.

ATTESI ANCHE ELICOTTERI E DRONI PER LE RICERCHE DI DOMENICO GALLO

Sono ore di angoscia nel Barese, dove sono in corso le ricerche del bambino scomparso, che indossa una maglia grigia e pantaloncini a quadretti blu, con scarpe Adidas. Dalle informazioni raccolte dall’Edicola del Sud è emerso che per le ricerche sono impegnati anche elicotteri e droni e che il sindaco Bufano, che sta prendendo parte alle ricerche, ha fatto sapere che stanno aspettando l’arrivo delle unità cinofile e dei cani molecolari. Inoltre, è emerso che la famiglia del bambino, che ha tre fratelli, vive nelle campagne del Barese da qualche anno.