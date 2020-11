DOMENICO IERVOLINO/ Giudizi negativi sia dalla giuria che dal Muro Umano

Domenico Iervolino si presenta sul palco di “All together now 2020 – La musica è cambiata” interpretando il brano “Non avere paura” di Tommaso Paradiso. “23 anni e nella vita sono studente, ho dato esami importanti” – dice il cantautore napoletano che in passato ha partecipato al talent The Voice of Italy 2019 senza però riuscire a conquistare la vittoria finale. Per questo Domenico è pronto a riprovarci presentandosi sul palcoscenico di All Together Now e non nasconde di avere delle aspettative: “rappresenta un passo importante, chi fa musica e sacrifici da fuori non li vede, la gente vede solo le luci. Succede un macello ora che salgo sul palco, non si capirà niente”. In realtà l’esibizione di Domenico non riscontra un grandissimo successo né da parte del Muro Umano né da parte della giuria con J-Ax e Francesco Renga che lo invitano a non “lasciare l’università”. Dietro le quinte, il cantautore commenta: “Non è andata come pensavo, i loro giudizi non sono stati positivissimi”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Domenico Iervolino: dopo The Voice ci riprova con All Together Now

Domenico Iervolino è uno dei concorrenti della nuova edizione di “All Together Now – La musica è cambiata“, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Per la terza edizione del programma amatissimo dal pubblico, sono tante le novità tra cui la presenza di un cast composto da 12 cantanti pronti a tutto pur di vincere il montepremi finale da 50 mila euro. Ta questi c’è anche Domenico, cantautore di 23 anni di Ottaviano che in passato si è già fatto “ascoltare” in un altro importante talent show musicale. Proprio così, Domenica lo scorso anno ha partecipato a The Voice of Italy 2019 entrando nel team di Gigi D’Alessio. La musica è sempre stata la sua più grande passione, ma il suo sogno nel cassetto è quello di poter insegnare la chitarra ai bambini. Oltre alla musica, il 23enne di Ottaviano studia la Facoltà Ingegneria Civile presso l’Università Federico II di Napoli, anche se la musica è sempre stato il suo primo pensiero. Non solo cantautore solista, visto che da circa un anno il giovane ha deciso di entrare nel trio musicale “Thread”.

Domenico Iervolino, il cantante riceve i compimenti del sindaco di Ottaviano

Domenico Iervolino è presente anche sui social, naturalmente su Instagram dove ha un discreto seguito e dove ha ricevuto un messaggio di stima e complimenti da parte di Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, fiero della partecipazione di un suo concittadino nel programma The Voice 2019. Ecco cosa ha scritto il sindaco al cantante: “Ottaviano è anche questo. È Domenico Iervolino, che a The Voice, su Rai Due, ha passato la prima selezione ed ha scelto come suo coach Gigi D’Alessio. Sono due i cantanti in gara a The Voice provenienti da Ottaviano, oltre a Domenico c’è anche Morgana, protagonista nelle scorse settimane: un piccolo record. Abbiamo tanti giovani talenti in città e dobbiamo sostenerli. Sono il nostro futuro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA