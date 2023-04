Dominik Szoboszlai al Milan?/ Rafael Leao lo invita: “Vieni a Milanello, adoro…”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha invitato il collega ungherese Dominik Szoboszlai a seguirlo a Milanello. Attraverso un commento su Instagram da parte dell’attaccante della nazionale portoghese, il giocatore ha provato a convincere il centrocampista del Lipsia: “Vieni qui”. Un invito diretto quello del bomber del Diavolo nei confronti di un giocatore che già in passato il club meneghino aveva seguito senza però mai affondare il colpo. Il 22enne è uno dei grandi protagonisti della Bundesliga 2022-2023, ma sono ormai un paio d’anni che sta facendo vedere grandi cose, e vedendo un post social delle prodezze dello stesso Rafael Leao non ha resistito ed ha chiamato a gran voce il collega: risponderà?

Il bomber del Milan, non contento, ha aggiunto “Love it”, ovvero, “Adoro queste cose”, sempre riferendosi alle gesta del talento ungherese. Il dirigente di casa Milan, Paolo Maldini, aveva seguito da vicino Szoboszlai durante il calciomercato estivo del 2021, quando da Milanello fece le valigie Calhanoglu per trasferirsi in casa Inter, ma alla fine non se ne fece più nulla, e il Diavolo non riuscì ad affondare il colpo.

DOMINIK SZOBOSZLAI AL MILAN? SERVONO ALMENO 40 MILIONI DI EURO

Non è da escludere che dopo questo “endorsement” di Rafael Leao la società rossonera non possa tornare sulle tracce del giovane del Lipsia anche perchè la sua situazione contrattuale invita a fare un tentativo. Il giocatore ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2024, al termine della stagione prossima, di conseguenza, se non dovesse rinnovare in tempi brevi, è probabile un suo addio.

Non sarà comunque semplice portarselo a casa visto che Szoboszlai viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, e sulle sue tracce vi potrebbero esservi anche le grandi big europee che godono di possibilità economiche mostruose e senza dubbio maggiori rispetto a quelle del Milan. Ovviamente nulla è da lasciare al caso: vedremo nei prossimi mesi se l’operazione potrà eventualmente decollare.

