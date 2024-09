Katherine Kelly Lang a La Volta Buona: “Recitare in Beautiful nei panni di Brooke Logan dopo 37 anni…”

Dopo la sorpresa di ieri sera al Grande Fratello 2024, Katherine Kelly Lang – alias Brooke Logan in Beautiful – ha cambiato sponda televisiva. L’attrice ha scelto il salotto de La Volta Buona per condividere ulteriori aneddoti a proposito della sua longeva carriera e non solo. Si parte dagli esordi a soli 17 anni al fianco di Patrick Swayze. “E’ stato il nostro debutto cinematografico e interpretiamo fratello e sorella; ero molto tesa perchè era una produzione davvero importante, non riuscivo neanche a parlare quindi hanno dovuto tagliare alcune scene dal copione. Nonostante tutto però è stata un’esperienza straordinaria”. La madre di Katherine Kelly Lang è anche lei una navigata attrice e dunque fonte inesauribile di supporto e consigli: “Ad una mamma si può dire tutto, come ho fatto io; sicuramente ne parlammo e mi diede grande sostegno e amore. E’ una persona straordinaria”.

Ovviamente, non poteva mancare da parte di Katherine Kelly Lang una menzione al ruolo di Brooke Logan in Beautiful; 37 anni nel cast della soap che non ha dubbi nel definire la sua ‘volta buona’. “Ho avuto tante occasioni nella mia vita, ma la soap è sempre stata parte di me; ho imparato tanto, siamo una famiglia. Ci impegniamo tutti e ci piace ciò che facciamo ancora oggi dopo 37 anni, è davvero qualcosa di meraviglioso e sono onorata e fortunata di farne parte”. L’attrice ha poi aggiunto: “I primi 10 anni sembravano lunghi, superata quella soglia il tempo è volato!”.

Katherine Kelly Lang è poi tornata sul racconto di Clayton Norcross al Grande Fratello 2024; quest’ultimo aveva raccontato di un loro breve flirt, prontamente smentito da Brooke Logan di Beautiful. “Abbiamo lavorato insieme ma molto tempo fa, eravamo davvero piccoli quindi non mi ricordo molto; saranno stati due anni anche se siamo rimasti amici perchè è una persona molto carina. Certo che mi ricordo di lui, ma non è mai successo nulla tra di noi, mai!”.

L’attenzione di Katherine Kelly Lang a La Volta Buona è poi passata all’esperienza italiana nel cast di Ballando con le stelle; l’attrice ha confermato di non avere un ricordo particolarmente positivo della giuria del talent condotto da Milly Carlucci. “La giuria di Ballando con le stelle non è stata proprio buona nei miei confronti, io mi sono impegnata tanto ma mi hanno trattata malissimo, mi hanno dato voti bassi e hanno cercato di farmi piangere senza motivo. Non so perchè… Ci siamo impegnati tantissimo, 8 ore al giorno per mesi ma il risultato…”.