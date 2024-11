Difficile – se non impossibile – trovare qualcuno che non sia d’accordo sull’influenza di Katherine Kelly Lang nei panni di Brooke Logan in Beautiful. Senza dubbio il personaggio cult, chiave e che dir si voglia. Dominando la scena da decenni, in molti sono spesso alla ricerca di curiosità che riguardano anche ciò che orbita nella vita privata dell’attrice come ad esempio il rapporto con i figli, Jeremy Skott, Zoe Katrina e Julian Snider.

Con una mamma di un calibro simile, i figli di Katherine Kelly Lang hanno seguito le sue orme? Questo sicuramente un interrogativo che desta la curiosità degli appassionati. E’ bene però andare con ordine prima di entrare nel merito delle singole vite: I primi due figli dell’attrice sono nati dal primo matrimonio con Skott Snider, ovvero Jeremy e Julian. Nel ‘97 inizia la liaison con il produttore televisivo Alex D’Andrea con il quale dà alla luce la terza dei suoi figli, Zoe Katrina.

Katherine Kelly Lang e l’amore per i figli: “Quando sento cantare Zoe…”

Ma cosa fanno i figli di Katherine Lang: Jeremy Scott, Zoe Katrina e Julian Snider? Sui maschietti di casa si hanno poche informazioni; pare non abbiano seguito le orme della madre e l’attività professione di entrambi non riguarderebbe il mondo dello spettacolo. Più corpose le informazioni sull’ultima figlia, Zoe, che pare abbia una spiccata passione per la musica come dimostra anche un suo singolo di grande successo: ‘I can’t make you love me’.

“Sentirla cantare è una delle più grandi emozioni della mia vita”, raccontata in un’intervista Katherine Kelly Lang a proposito della passione per la musica della terza dei suoi figli, Zoe. Sul suo ruolo di madre in generale ha invece spiegato: “Sono riuscita ad avere un rapporto fantastico con i miei ragazzi anche se non era facile considerando i ritmi del mio lavoro”.

