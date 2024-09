Katherine Kelly Lang: chi sono gli ex mariti Skott Snider e Alex D’Andrea

Katherine Kelly Lang, da anni protagonista indiscussa di Beautiful dove interpreta Brooke Logan, è una vera star non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Sempre bellissime e sempre più concentrata nel suo personaggio, l’attrice, accanto ad una straordinaria carriera, ha avuto una vita sentimentale movimentata. Si è infatti sposata due volte. Il primo sì è stato detto a Skott Snider nel 1989, il periodo di maggior successo dell’attrice. Dal matrimonio sono nati i primi due figli dell’attrice: Jeremy Snider e Julian Snider. Tutto è finito nel 1995 con il divorzio.

Nel 1997, l’attrice ha sposato il produttore televisivo Alex D’Andrea e, dal loro amore, due anni dopo, è nata la terza figlia di Kelly Lang, Zoe Katrina D’Andrea. Anche questo matrimonio è finito con il divorzio arrivato nel 2014.

Katherine Kelly Lang: l’amore con il compagno Dominique Zoida

Dopo il secondo divorzio, il cuore di Katherine Kelly Lang ha ricominciato a battere grazie all’incontro con Dominique Zoida, ex produttore televisivo, oggi imprenditore nel mondo del fitness. “Ci siamo conosciuti a una festa della Cbs, per cui lavoriamo entrambi, in ruoli diversi. Mi ha conquistata il suo sorriso. Tra di noi c’è stata subito sintonia, è stato facile stare insieme”, ha detto nel 2022 in un’intervista a verissimo.

“Siamo come due gemelli siamesi” – ha aggiunto l’attrice che, sulla possibilità di sposarsi nuovamente, ha detto –“Ci sentiamo già sposati, non c’è bisogno di un pezzo di carta”. Se, tuttavia, dovessero decidere di sposarsi davvero, la location ci sarebbe già: “Sicuramente in Italia. È il posto più romantico del mondo”. Una vita sentimentale ricca d’amore quella dell’attrice che continua ad amare e a sognare di vivere la storia della sua vita con Dominique Zoida, arrivato in una fase diversa e più matura della sua vita.

