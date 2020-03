DON MATTEO 12 / Anticipazioni 12 marzo: Sofia in manette, Rick confesserà tutto?

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI DEL 12 MARZO 2020

Nella prima serata di oggi, giovedì 12 marzo 2020, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio di Don Matteo 12 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Non desiderare la donna d’altri”.

EPISODIO 9, “NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI” – Brutti guai per Cecchini: a causa di un malore, inizierà ad avere dei particolari problemi di udito. Il Maresciallo infatti non riuscirà più a sentire le voci maschili, ma solo quelle femminili. Grazie ai dovuti accertamenti, si scoprirà che si tratta di un disturbo legato allo stress. I riflettori si accendono inoltre sulle coppie ed ex coppie della fiction. Da un lato abbiamo Anna, ormai trasportata dalla passione per Sergio e con Marco ancora nel cuore. Ancora confusa, la Capitana si concederà un bacio con il PM che potrebbe spingerla a prendere una decisione sulla loro relazione. Dall’altro lato abbiamo invece Sofia: Jordi ha deciso di denunciarla per l’incidente avuto in moto e la ragazza rischia di finire in carcere. Rick però sceglierà di parlare con Jordi per raccontargli che cosa è successo davvero la sera della festa e riuscire a salvare Sofia dai guai. Nel frattempo, don Matteo salva una ragazza dalle fiamme e da un tentato omicidio. I Carabinieri dovranno quindi iniziare delle indagini a tappeto per scoprire il colpevole, mettendo a nudo la vita segreta di molti cittadini di Spoleto.

DON MATTEO 12, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Don Matteo 12: Cecchini (Nino Frassica) riceve la visita di zia Luciana, una suora missionaria di ritorno dall’Africa con alcuni bambini, ed è costretto a portare avanti una menzogna che dura da anni. La donna lo crede infatti un prete e il Maresciallo decide di fingersi don Nino. Intanto, don Matteo viene arrestato per sospetto omicidio: è stato ritrovato con una donna in coma, fra le braccia. La figlia della vittima lo accusa inoltre di essere il suo padre biologico. Il prete decide di non difendersi dalle accuse di Chiara e la situazione peggiora quando si rifiuta di fare il test di paternità. Si scopre in seguito che la vittima si chiama Grazia e che è stata testimone di un reato commesso dal suocero. Intanto, Anna (Maria Chiara Giannetta) organizza un incontro segreto con Sergio (Dario Aita) e vengono sorpresi da Sara (Serena Iansiti), che riferisce subito tutto a Marco (Maurizio Lastrico). L’ex marito di Grazia, Giuseppe, raggiunge Spoleto con il padre e rivela che la donna avrebbe rapito loro figlia diversi anni prima: don Matteo inizia a temere che Chiara sia in pericolo. Nel frattempo, zia Luciana viene colta da un malore quando i funzionari governativi la minacciano di arrestarla per aver rapito i tre bambini africani. Jordi (Pasquale Di Nuzzo) invece scopre che Rick ha a che fare con la droga e decide di metterlo con le spalle al muro. Senza potergli dire la verità, Sofia (Mariasole Pollio) accetta di aiutarlo. Dopo aver mentito, Giuseppe rivela di aver saputo dove trovare la figlia grazie ad una soffiata anonima. I Carabinieri risalgono così all’allenatore di Chiara, nonchè fidanzato di Grazia da qualche tempo. L’uomo infatti ha richiesto del denaro ai Laganà in cambio dell’informazione e quando la donna lo ha scoperto, ha deciso di colpirla alla testa. In seguito, Grazia si risveglia dal coma, mentre Anna accusa Sergio di aver rubato il testamento della madre di Ines solo per ottenere i soldi. Scopre che in realtà lo ha fatto per recuperare un caro ricordo dell’ex fidanzata, da dare alla figlia. Quando l’allenatore viene ucciso, Chiara diventa la principale sospettata, ma si scopre che in realtà la colpevole è l’amica Vanessa. La ragazza infatti ha agito in seguito ad un’aggressione di Rudy, dopo aver realizzato che stava dopando sia lei che Chiara. Dopo aver riflettuto sulle parole di don Matteo, Giuseppe decide di far incriminare il padre e ritorna da Grazia. Sofia invece confessa le proprie colpe a Jordi, che reagisce con estrema rabbia. A fine caso, zia Luciana viene scagionata dalle accuse e Cecchini le rivela di essere in realtà un Maresciallo.



