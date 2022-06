DON MATTEO 12/ Diretta e replica 1a puntata: la misteriosa caccia al tesoro

Don Matteo 12, il parroco si aggira in una Spoleto deserta

Nella prima puntata della stagione 12 di Don Matteo, Cecchini spiega al parroco che tutti gli abitanti di Spoleto sono ad una caccia al tesoro misteriosa, in palio c’è un montepremi di 100.000 euro. Il parroco non sa che qualcuno sta per tirargli un colpo basso proprio nella sua chiesa, infatti ci sarà qualcuno che vorrà sparargli. Nelle prime battute della puntata si può percepire un alone di mistero, sembra che il parroco sia stato volutamente escluso da una situazione che deve ancora sbrogliarsi. Le scene ci mostrano che tre giorni prima Anna e Marco stavano litigando per l’organizzazione del matrimonio, al tempo stesso sia Elisa che Cecchini continuano a tenere segreta la loro relazione, questo aggiunge un pizzico di ilarità alla puntata, cercando di stemperare l’inizio delle scene che vedono Don Matteo steso al suolo dopo esser stato sparato in chiesa. (Agg. di Antonio Rotunno)

Don Matteo 12: anticipazioni prima puntata 2 giugno

Dopo il grande successo di Don Matteo 13 che ha visto il passaggio del testimone da Terence Hill a Raoul Bova, arrivato a Spoleto nei panni di Don Massimo, Raiuno punta ancora su Don Matteo mandando in onda le repliche della dodicesima stagione, l’ultima con Terence Hill protagonista indiscussa. Al suo fianco c’è l’immancabile maresciallo Cecchini interpretato sin dalla prima puntata da Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta nel ruolo del capitano Anna Olivieri e Maurizio Lastrico che interpreta il pm Marco Nardi. La dodicesima stagione di Don Matteo è formata da dieci episodi della durata di cento minuti ciascuno. E’ stata la novità della fiction che, fino all’undicesima stagione, veniva trasmessa con due episodi a puntata.

Da questa sera, le avventure del sacerdote più famoso d’Italia e dei suoi amici saranno trasmesse ogni giovedì, in prima serata su Raiuno. L’ultima puntata andrà in onda il 4 agosto. Al centro di Don Matteo 12 c’è la storia d’amore tra Nardi e Anna Olivieri che, alla vigilia del matrimonio, confesserà qualcosa che cambierà tutto.

Don Matteo 12: Non avrai altro Dio all’infuori di me

Nella prima puntata di Don Matteo 12 dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me”, Anna e Marco sono alle prese con i preparativi del matrimonio. Tuttavia, un segreto di Anna rischia di rovinare tutto. La Olivieri, infatti, ha ricevuto un incarico di lavoro all’ambasciata di Islamabad e deve decidere se accettare o meno. Essendo indecisa decide di non raccontare nulla a Marco che, in un momento di crisi con la compagna, si concede l’avventura di una notte con procuratrice capo Santonastasi. Sentendosi fortemente in colpa, prima di sposare Anna, Marco decide di confessarle la verità e, con l’aiuto del maresciallo Cecchini, il giorno del matrimonio, in chiesa, racconta l’accaduto.

Sconvolta, Anna lascia l’altare e chiude la relazione con Marco concentrandosi sul lavoro. A Spoleto, infatti, il figlio di un noto chirurgo è stato rapito e la Olivieri, con la sua squadra, indaga per scoprire chi possa essere il responsabile del rapimento. Nel frattempo, anche la vita del maresciallo è notevolmente cambiata. Vedovo da due anni, Cecchini si è fidanzato con la madre della capitana che non sa ancora nulla. Cecchini ed Elisa provano così a dire la verità ad Anna che, però, per una serie di incomprensioni, pensa che la madre abbia una relazione con Ghisoni.











