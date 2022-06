Replica della quarta puntata di Don Matteo 12

Don Matteo 12 prosegue la sua messa in onda ogni giovedì sera con le repliche della dodicesima stagione. Stasera 23 giugno verrà trasmessa la quarta puntata in cui vedremo una Anna sempre più titubante nel perdonare Marco mentre, al contrario, si avvicinerà a Sergio, la new entry interpretata da Dario Aita. Don Matteo 12 non è l’unica stagione attualmente in replica su Rai1. Infatti, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì la rete ammiraglia manda in onda le puntate della settima stagione della fiction di successo con Terence Hill, che di recente è stato sostituito da Raoul Bova come protagonista assoluto.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 23 giugno: Natalina ritrova suo padre, Anna sempre più vicina a Sergio

La quarta puntata di Don Matteo 12 si intitola Onora il padre e la madre. Un uomo misterioso si presenta in canonica dicendo di chiamarsi Manlio, ed è il padre che Natalina non ha mai incontrato. Nonostante le diffidenze iniziali, i due cominciano a legare di più e a conoscersi meglio, anche se Don Matteo è sospettoso e crede che Manlio nasconda dell’altro. Anna fatica a perdonare Marco, che nel frattempo è diventato il tutore legale di Ines. La Capitana però sembra trovare una forte intesa con Sergio, al quale ha offerto una seconda possibilità: riparare il suo amato Maggiolino.

Don Matteo 12 ha visto il breve ritorno del Capitano Tommasi. Giulio arriva a Spoleto con Lia e il loro piccolo. Dopo un’aggressione, però, l’uomo ha un incidente e si risveglia in ospedale convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con Bianca Venezia. Il Maresciallo Cecchini si trova in difficoltà, ma non può far altro che assecondarlo, almeno fino a quando non riacquisterà del tutto la memoria. Si tratta davvero di un banale incidente oppure c’è dell’altro? Il matrimonio di Giulio e Lia è in crisi?

