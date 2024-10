Anticipazioni Don Matteo 14, puntata di oggi del 17 ottobre: matrimonio tra Anna e Marco rischia di saltare

È tutto pronto per il gran ritorno in onda di Don Matteo 14 e dalle anticipazioni sulla 1a puntata in onda questa sera, giovedì 17 ottobre, si scopre che non mancheranno i colpi di scena ma anche dei lieti eventi tanto attesi. Finalmente il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e la Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) coroneranno il loro sogno d’amore con le nozze così come faranno il Maresciallo Nino Cecchini (Nino Frassica) con Elisa (Pamela Villoresi), madre della Olivieri tuttavia un imprevisto tragico potrebbe rischiare di far saltare le loro nozze.

Stando a quanto riportano le anticipazioni Don Matteo 14, infatti, proprio poco prima di entrare in chiesa, infatti, Anna troverà una giovane donna riversa in terra gravemente ferita. Non si tratta di una sconosciuta qualsiasi ma della sorella di Don Massimo Giulia Mezzanotte, interpretata da Federica Sabatini. La giovane è nata da una relazione extraconiugale del padre del sacerdote con un’altra donna, tra i fratelli non scorre buon sangue e tra l’altro il personaggio che ha il volto di Raoul Bova vede nella sorellastra l’unica vera responsabile della morte del padre, avvenuta in un tragico incidente.

Don Matteo 14, anticipazioni 1a puntata: tensioni tra il Maresciallo Cecchini e il nuovo Capitano Diego Martini

Le anticipazioni Don Matteo 14 non sono finite qui e rivelano che a tentare da far paciere tra Don Massimo e la sorella Giulia sarà Natalina (Nathalie Guetta) Quest’ultima sin da subito si affezionerà alla giovane e le terrà sotto la sua ala protettiva. La convincerà a venire a vivere in canonica e cercherà di convincere Don Massimo a cambiare idee su di lei perché ha bisogno del suo aiuto. Cosa succederà tra i due fratelli? Gli spoiler svelano che nel corso delle varie puntate verranno fuori nuovi aspetti del passato dei due e della loro vita complicata e difficile.

Spazio avranno poi anche le vicende della Caserma, dopo l’addio di Anna prenderà il suo posto il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) che sin da subito si dimostrerà dedito all’ordine ed alla disciplina e per questo non mancheranno tensioni con il Maresciallo Cecchini. Il motivo per cui il Capitano ha scelto il trasferimento a Spoleto si scoprirà presto: per stare più vicino alla PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger) sua ex fidanzata che adesso ha una relazione con un altro uomo che sta per sposare.

Ci saranno altre new entry nella storica e longeva fiction di Rai1 come l’arrivo di Martina Tommasi (Roberta Volponi) e il piccolo Bart, Bartolomeo Bonacina (Francesco Baffo). Svelate tutte le anticipazioni Don Matteo 14 non resta che ricordare che l’appuntamento con la prima puntata della nuova stagione è per questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 circa su Rai1 ma le puntate possono essere seguite anche in diretta streaming su RaiPlay mentre subito dopo la messa in onda sono disponibili nel catalogo e consultabie ogni volte che si vuole.