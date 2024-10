Anticipazioni Don Matteo 14: svelati tutti i nuovi personaggi accanto a Raoul Bova e Nino Frassica

L’attesa è finita, finalmente dopo vari slittamenti è tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione di Don Matteo 14 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo, Nino Frassica in quelli del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta in quelli di Natalina, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico in quelli, rispettivamente della Capitana Anna Olivieri e del PM Marco Nardi anche se quest’ultimi saranno presenti solo per poche puntate. A fornire delle interessanti anticipazioni Don Matteo 14 e soprattutto su chi saranno i nuovi personaggi è il profilo Instagram ufficiale della fiction di Rai1.

Dopo l’addio di Anna e Marco nel cast Don Matteo 14 arriverà una nuova PM, Vittoria Guidi che ha il volto di Gaia Messerkling e il nuovo Capitano Diego Martini, impersonato da Eugenio Mastrandrea. I due si conoscono da tempo e dopo essersi persi di vista si ritroveranno a Spoleto. La più giovane new entry di questa edizione è Francesco Baffo che interpreta Bart mentre Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte. Dalle anticipazioni su Don Matteo 14 si scopre che anche in questa nuova stagione non mancherà quel giusto mix di mistero, giallo, comicità ma anche spunti di riflessione su tematiche importanti. E colpi di scena riguarderanno anche il Maresciallo Nino Cecchini che sposerà la sua Elisa (Pamela Villoresi).

Don Matteo 14, anticipazioni trama, Anna e Marco si sposano ma non mancheranno dei contrattempi

Quando va in onda Don Matteo 14? La prima puntata della nuova stagione è fissata per giovedì 17 ottobre 2024 a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Svelati il cast Don Matteo 14 con tutti i nuovi personaggi principali non resta che fornire delle anticipazioni Don Matteo 14 sulla trama più dettagliate. Nella prima puntata ci sarà finalmente il matrimonio tra la Capitana Anna Olivieri e il Pubblico Ministero Marco Nardi. A tale proposito Raoul Bova in diverse interviste ha rivelato: “Ci sarà un doppio matrimonio officiato da me, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi” Nelle serie, però, verranno affrontate anche altre tematiche importanti. L’attore romano ha infatti aggiunto: “In questa serie don Massimo lo vedremo impegnato anche ad insegnare catechismo sia ai bambini, che a scuola a quelli più grandicelli, e avremo un caso con questi studenti di cui parleremo delle problematiche di oggi dal bullismo ai pericoli del web e non solo.” La nuova stagione della storica fiction di Rai1, con protagonista per decenni Terence Hill, è composta da 10 puntate dalla durata di due ore circa.

