Va in onda stasera, giovedì 5 dicembre 2024 alle 21.30 su Rai Uno, la settima puntata di Don Matteo 14. Moltissimi fan della fiction sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire tutti. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste fanno sapere che a Spoleto arriverà all’improvviso la madre del Capitano Diego Martini, la famosa attrice Fiamma Durante. La donna in passato ha trascurato la famiglia per dedicarsi alla sua carriera e questo ha reso il suo rapporto con il figlio alquanto conflittuale.

Nasceranno molte tensioni tra Fiamma e il figlio dopo anni di lontananza, si ritroveranno infatti a fare i conti con vecchi rancori. Il Capitano Martini proverà non poca rabbia nei confronti della madre, ma avrà anche il desiderio di riavvicinarsi a lei. Dopo molti anni pensava di aver sepolto il suo passato ma dovrà affrontare molte emozioni contrastanti.

Anticipazioni Don Matteo 14, 5 dicembre 2024: Giulia messa a dura prova da Adelina si avvicina a Diego

Nel settimo episodio di Don Matteo 14 intitolato ‘L’erede’ Don Massimo si riavvicinerà alla sorella Giulia, i due a poco a poco sta iniziando ad instaurare un ottimo rapporto mettendosi alle spalle il passato. La giovane volontaria sta affrontato un delicato periodo e ha deciso di prendere in carico l’assistenza a domicilio di Adelina, una donna dal carattere molto rigido e freddo che non è molto propensa a farsi aiutare. Giulia metterà in dubbio la sua capacità quando la sua pazienza verrà messa alla prova dall’atteggiamento ostile della donna. Don Massimo però la inviterà a non arrendersi facendole notare che in molti casi si nascondono profonde ferite dietro la diffidenza delle persone.

Spronata dal parroco Giulia proverà ad avere un nuovo approccio con Adelina e la sua corazza pian piano cadrà. La donna manifesterà la sua sofferenza causata dalla solitudine e da alcuni dolori provati in passato che fino ad ora non aveva condiviso con nessuno. La verità verrà a galla, Adelina è la mamma di Giulia, ed ha abbandonato la figlia quando ancora era una bambina. Le anticipazioni di Don Matteo 14 fanno poi sapere che nella puntata di stasera, giovedì 5 dicembre 2024, pian piano Diego si avvicinerà a Giulia. Entrambi avranno paura di manifestare i loro sentimenti, sembra però che il loro legame è destinato a trasformarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia.