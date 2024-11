Anticipazioni Don Matteo 14, Gaia Messerklinger: “PM Vittoria Guidi prenderà cantonate in amore”

Dopo una settimana di stop dovuto alla UEFA Nation League, la fiction di Rai1 Don Matteo 14 tornerà in onda questa sera, 21 novembre 2024, le anticipazioni rivelano che ci saranno tanti colpi di scena e che salteranno le nozze tra la PM Vittoria Guidi ed il suo futuro sposo Egidio. Ed a proposito del suo personaggio e della sua sfortuna in amore, l’attrice che le dà il volto Gaia Messerklinger in una recente intervista rilasciata a Confidenze l’attrice ha rivelato: “Vittoria è sfortunata in amore”

Anticipazioni Don Matteo 14, prossima puntata 28 novembre 2024/ Diego chi sceglierà tra Vittoria e Giulia?

E subito dopo Gaia Messerklinger sul suo personaggio della PM Vittoria Guidi ha anticipato: “Io sono la nuova PM, una donna forte, in carriera. Ma anche romantica e capace di prendere grandi cantonate in amore. D’altronde, chi non ha vissuto delusioni sentimentali? A me è successo tra i 20 e i 25 anni. Però, mi hanno anche insegnato tanto. Per esempio, che l’amore è come la bici: all’inizio cadi, poi impari.” Finito l’amore con Egidio ci sarà il ritorno di fiamma tra Vittoria ed il capitano Diego Martini? Il giovane ha chiesto il trasferimento a Spoleto proprio per riconquistare l’ex fidanzata ma le anticipazioni di Don Matteo 14 svelano che l’incontro con Giulia Mazzanotte, la sorellastra di Don Massimo spariglierà le carte e stanno alle parole dell’attrice le cose potrebbero andare in modo diverso. Insomma, Diego e Giulia si metteranno insieme?

Anticipazioni Endless Love, puntate fino 23 novembre 2024/ Asu è morta? Kemal e Nihan accusati dell'omicidio

Ascolti di Don Matteo 14 record, Gaia Messerklinger svela: “Piace perché è lenta”

Nonostante il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, gli ascolti di Don Matteo 14 continuano ad essere ottimi e superiori a qualsiasi aspettativa. In queste prime puntate la fiction di Rai1 è stata vista da 4.040.000 di spettatori e il 22,8% di share sul segreto del successo Gaia Messerklinger non ha dubbi: “In Don Matteo ritrovi sempre un po’ gli stessi equilibri, e secondo me questo è bello… Dà la possibilità di ritrovare questa vita lenta, queste dinamiche che si ripetono. All’interno poi, invece, c’è una storia che parla anche di attualità, che parla dei problemi di oggi. Tuttavia, non è mai un qualcosa che ti viene posto davanti in modo violento, c’è sempre un accompagnamento dolce, c’è sempre una sicurezza di base che secondo me dà allo spettatore appunto una certa serenità”.