Don Matteo 14: Natalina si sposa?/ Una foto pubblicata sui social scatena i fan

Don Matteo 14, anticipazioni nuova stagione

Tra le fiction di Raiuno più amate dal pubblico c’è sicuramente Don Matteo. Dopo l’addio di Terence Hill, l’arrivo di Raoul Bova non ha deluso le aspettative degli spettatori affezionati che attendono con ansia la quattordicesima stagione. Per vedere le nuove puntate, tuttavia, ci sarà ancora da aspettare. Le riprese della nuova stagione inizieranno a Spoleto a settembre e, nonostante i vari rumors, ci saranno anche Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico rispettivamente nei ruoli della capitana Anna Olivieri e del pm Marco Nardi.

Non mancheranno, però, le new entry e i colpi di scena che regaleranno anche i personaggi storici. Tra i protagonisti indiscussi della fiction dalla prima stagione ci sono il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica e Natalina interpretata da Nathalie Guetta. Proprio Cecchini e Natalina hanno scatenato i fan con una foto condivisa sui social.

Matrimonio per Natalina in Don Matteo 14?

Natalina, pur avendo vissuto per anni con Don Matteo, ha sempre sognato il grande amore. Nel corso delle varie stagioni, non sono mancate puntate dedicate alla vita sentimentale di Natalina che, purtroppo, non ha mai trovato il principe azzurro. Tuttavia, in attesa di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate, Nathalie Guetta ha pubblicato la foto che vedete in apertura scatenando la curiosità dei fan: nella nuova stagione di Don Matteo ci sarà il matrimonio di Natalina?

I fanno hanno immediatamente chiesto informazioni e l’attrice ha risposto così: “È una foto di scena dell’ultimo Don Matteo”. Una risposta che ha ulteriormente alimentato la curiosità dei fan che si chiedono se Natalina si sposerà davvero.

