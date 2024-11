Endless Love anticipazioni turche sulle prossime puntate: il cadavere di Ozan viene rubato

Si faranno sempre più avvincenti le trame di Endless Love e ci saranno dei colpi di scena importanti su cosa è successo a Ozan: chi l’ha ucciso e perché? La sospettata principale è Zeynep soprattutto dopo che Nihan e Kemal hanno ricevuto il video scioccante in cui si vede la giovane soffocare con un cuscino Ozan mentre si trovava sul letto in ospedale. Nelle prossime puntata, però, ci sarà una svolta repentina e improvvisa che mettere in dubbio anche questa versione dei fatti ed in molti inizieranno a ritenere che non è stata Zeynep ad uccidere il marito.

Endless Love anticipazioni turche rivelano che a causa dei sospetti sul fatto che Ozan non si sia suicidato ma sia stato ucciso, il commissario Hakan disporrà una nuova autopsia sul giovane ma quando si recheranno al cimitero per aprire la tomba di Ozan, si ritroveranno a fare i conti con una macabra sorpresa. Il corpo di Ozan non si troverà nella tomba, è stato portato via da qualcuno. La scioccante scoperta turberà Nihan che dovrà dare la triste notizia alla mamma Vildan e soprattutto apre un nuovo inquietante interrogativo: chi è stato e perché? Kemal, Hakan e persino la stessa Nihan inizieranno ad ipotizzare qualcuno stia cercando di mandare all’aria le indagini finalizzate a capire cosa sia realmente successo a Ozan e che molto probabilmente Zeynep è innocente.

Anticipazioni Endless Love delle prossime puntate: chi ha spostato il cadavere di Ozan e perché

Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate svelano che prossimamente il cadavere di Ozan verrà ritrovato in una altra tomba sempre all’interno del cimitero. Nei nuovi episodi farà il suo ingresso un nuovo personaggio Mercan che è una detective che avrà il compito di scoprire chi ha ucciso Asu. La sorella di Emir inscenerà la sua morte per poi far ricadere la colpa su Kemal. La detective si occuperà del caso e scoprirà che Hakan è la talpa di Emir e non solo continuando ad indagare verrà in possesso di un audio sul telefono di Asu in cui viene nominato Tarik. E verrà fuori che è stato proprio quest’ultimo a trafugare la salma di Ozan. Alla fine Mercan riuscirà finalmente a fare l’autopsia al cadavere del giovane.