Raoul Bova è il ballerino per una notte nella nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024. Un doppio ritorno per l’attore tornato in tv con i nuovi episodi di “Don Matteo“, la serie dei record. Da sex symbol del cinema italiano ed internazionale al ruolo di “un prete”: la nuova prova attoriale di Raoul Bova ha convinto tutti, anche i fan nostalgici di Don Matteo che si sono ritrovati a dover “fidarsi” di Don Massimo. Proprio l’attore dalla pagine di Fanpage parlando dell’addio di Terence Hill alla serie ha detto: “quando è andato via è stato quasi un lutto”.

Com’è finito Don Matteo 13?/ Svelato il grande segreto di Don Massimo, Anna sceglie tra Marco e Sergio

Non solo, Raoul Bova è consapevole che il suo arrivo nelle vesti di Don Massimo non è stato facile per il pubblico inizialmente diffidente, ma il suo personaggio ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori. “Don Massimo lo guardavano con sospetto ora, invece, parto con grande affetto e sicurezza” – ha detto reduce dal grandissimo successo della prima stagione.

Raoul Bova a Domenica In: “Con i miei figli non ho schemi, amo ascoltarli”/ “Il ruolo di Don Massimo…”

Raoul Bova su Don Matteo: “la gente ha apprezzato una fiction che si sta rinnovando”

Il successo di Don Matteo anche con l’ingresso di Raoul Bova nei panni di Don Massimo conferma quanto il pubblico sia affezionato alla serie e di come il lavoro di squadra sia fondamentale. Dalla pagine di Vanity Fair, infatti, l’attore ha precisato: “la gente ha apprezzato una fiction che si sta rinnovando e cerca di stare al passo con i tempi, affrontando addirittura un passaggio di consegne importante”. L’attore è tornato a parlare dell’uscita di Terence Hill e del suo ingresso sottolineando: “nessuno voleva sostituire nessuno, sarebbe stato ingiusto per Terence Hill”.

Alessandro Leon, Francesco, Luna e Alma, chi sono i 4 figli di Raoul Bova / "Non ho trattenuto le lacrime"

Parlando poi del personaggio di Don Matteo ha rivelato: “è un prete imperfetto, umano, che ha la possibilità e la voglia di crescere”. Nei nuovi episodi della 14ima stagione trasmessa in esclusiva su Rai1, Don Massimo è protagonista di una crescita che l’attore racconta così a SuperGuida Tv:” l’intento è di far emergere l’uomo al di là del prete. Prima di diventare prete Don Massimo ha studiato ma ha dovuto fare un percorso”.