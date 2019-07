Don Matteo/ Anticipazioni: “Ancora bambina”, “Scegli me!”, ecco le trame (replica)

Questa sera, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, le puntate 11 e 12 in replica, dell’undicesima stagione di Don Matteo, la fiction televisiva con protagonista Terence Hill nel ruolo del prete detective. Per la regia di Raffaele Androsiglio, nel cast anche: Nino Frassica, Federico Russo, Cristiano Caccamo, Francesco Scali, Caterina Sylos Labini, Nathalie Guettà, Pietro Pulcini, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Teresa Romagnoli, Giulia Fiume, Maria Sole Pollio, Federico Lelapi, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. Ecco la trama del primo episodio a seguire: Francesca ha appena 13 anni ed è già una danzatrice incredibile, disposta a tutto pur di preservare il suo sogno nel cassetto, forse anche a far del male alle persone che più ama. Il PM e Cecchini, nel frattempo, consegnano erroneamente il ciondolo della “Capitana” a un’anziana signora, che li confonde, rispettivamente, per il marito deceduto e il cameriere. Cosa saranno disposti a fare, ora, i nostri prodi per riprendere il pendaglio? Ben sapendo che Anna ci tiene moltissimo essendo questo, un regalo di Giovanni? Intanto Alice torna a scuola e chiede il sostegno di Sofia per preparare una festa a sorpresa per Seba.

Don Matteo in replica, ecco le anticipazioni

La 12esima puntata in replica dell’undicesima stagione di Don Matteo, s’intitola “Scegli Me!”. Andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai per la prima volta il 22 febbraio del 2018, torna nuovamente questa sera. Il prete detective coopera con le autorità ad un caso abbastanza delicato: una giovane ragazza viene infatti rinvenuta in fin di vita sul set di un celebre reality show. Per poter indagare in pace, la “Capitana” decide di fingersi una concorrente della trasmissione, per poter indagare dall’interno sotto copertura. Per essere certa di riuscire a intervenire, la Capitana mostra tutta la sua indole femminile, riuscendo a risultare molto attendibile, soprattutto agli occhi dei PM. Vi ricordiamo che tutte le puntate della fiction, potranno essere viste in “diretta” sul portale di RaiPlay e la relativa applicazione. Stesso discorso per la sua replica, sia da Personal Computer che in mobilità.

