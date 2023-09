Donatella De Giorgio, chi è la nuova Dama di Uomini e donne/ Il marito era un volto noto

Donatella De Giorgio, chi è la nuova Dama di Uomini e donne

A Uomini e donne ha fatto il suo ingresso nel parterre del Trono Over una nuova dama, Donatella De Giorgio. La sua partecipazione al dating show arriva dopo un periodo complicato, segnato dalla morte del marito risalente al giugno dello scorso anno. La donna ha però deciso di riprendere in mano la propria vita e, su consiglio anche del figlio, ha scelto di partecipare al programma: “Esco da questa situazione drammatica di 15 mesi, pensavo che ormai fosse finito tutto per me. Non riuscivo ad andare avanti. Poi, vivendo con mio figlio, mi ha detto: ‘Mamma, prova, esci da questa cosa’“.

Alla fine la Dama ha fatto il suo ingresso nel Trono Over e la frequentazione con il cavaliere Silvio procede a gonfie vele: “Mi sono iscritta qua, sono venuta e ho visto lui, l’avevo già visto l’anno scorso quando corteggiava Gemma. È una persona particolare, che rientra nei miei canoni di bellezza. Poi è molto dolce, carino, presente, mi telefona, si ride e si scherza“. E, parlando della sua famiglia, ha rivelato: “Nicolò ha 23 anni e vive con me, è il mio figlio piccolo. Poi ne ho una di 40 e una di 37, e sono nonna di 4 nipoti“.

Donatella De Giorgio: il marito era un ex nuotatore italiano

Prima dell’esperienza a Uomini e donne, Donatella De Giorgio ha vissuto una lunga storia d’amore con il marito, scomparso lo scorso anno. Non è un volto così sconosciuto, come viene riferito da Fanpage, essendo uno dei più celebri nuotatori: Massimo Borracci, primatista italiano nel 1967 nel 100 stile libero, morto a 77 anni lo scorso giugno 2022.

La Dama ha solo sfiorato l’argomento, preferendo non entrare nel dolore di una perdita ancora così difficile da metabolizzare, e ha poi parlato della frequentazione con il Cavaliere Silvio: “Io sono stata 43 anni con mio marito, e sono stata benissimo. Però lui ha un qualcosa di diverso che mi fa stare bene. Avevo bisogno che questo cuore battesse un pochino ancora per qualcuno“.

