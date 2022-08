Donatella Milani esclusa da Tale e Quale attacca Carlo Conti/ “Alex Belli preferito…”

Donatella Milani esclusa da Tale e Quale Show: lo sfogo

Alla vigilia della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, gli esclusi iniziano a venire a galla ed a sfogarsi contro la celebre trasmissione. Dopo Patrizia Pellegrino, un’altra Vip “bocciata” da Conti è stata Donatella Milani. L’artista in passato aveva già preso parte alla trasmissione Ora o mai più e adesso ha provato a sostenere il provino per poter accedere a Tale e Quale Show ma senza grande successo.

Sui social Donatella Milani si è resa protagonista di un duro sfogo nel corso del quale ha anche tirato in ballo Alex Belli, l’ex concorrente della passata edizione del GF Vip ed anche lui avvicinato nelle passate settimane al varietà di Rai1: “Provino per Tale e Quale non andato… Preferiscono personaggi più famosi tipo Alex Belli”, ha tuonato la cantante. Nonostante le esternazioni dell’artista delusa, è bene ribadire come Alex Belli ad oggi abbia sempre smentito di aver preso in considerazione l’idea di partecipare a Tale e Quale Show, ed infatti non fa parte del cast ufficiale.

Donatella Milani e l’attacco a Carlo Conti

Ma lo sfogo di Donatella Milani contro la bocciatura a Tale e Quale Show non sembra essersi esaurito qui. Novella 2000, citando l’account Twitter Cinguettarai, sottolinea come l’artista dopo aver pubblicato il suo provino abbia aggiunto ancora: “Io che sono una rocker, un’interprete e devo interpretare… Cosa interpreto con Lamette e zap, zip, zop? In questo programma sono stata lesa. Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare”.

Donatella Milani avrebbe poi proseguito il suo attacco a Carlo Conti ed alla trasmissione Tale e Quale Show anche nei commenti con esternazioni dure: “Provino per Tale e Quale…. così è! Non sai cantare?!? Basta che tu sia un personaggio famoso del momento”. Poi l’artista ha voluto fare successivamente delle precisazioni asserendo di non avercela con il conduttore: “Non ho niente contro Carlo Conti. In questo provino sono stata lesa. Non sono uscita con la mia personalità di quella che sa cantare. Quando Alex Belli stona un pochino e ci sono io, chissà perché vengo scartata sempre io! Però te lo giuro, meglio il Cantante mascherato!”. Carlo Conti replicherà alle sue parole?

"Io che sono una rocker, un'interprete e devo interpretare… Cosa interpreto con Lamette e zap, zip, zop? In questo programma sono stata lesa. Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare"#TaleEQualeShow #OraOMaiPiu pic.twitter.com/4HkaXg6JtQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 16, 2022













