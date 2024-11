Donatella Milani manifestò la sua grande passione per la musica sin da giovanissima, infatti partecipò allo Zecchino d’Oro quando aveva quattro anni. Nel 1980 inizia a lavorare come autrice e partecipa alla realizzazione del brano ‘Su di noi’ insieme a Pupo e Paolo Barbani. Nelle scorse settimane ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona ha raccontato che Pupo cercava una corista, quando ha iniziato con lui aveva 17 anni e tutte le sere gli faceva ascoltare le sue canzoni. Un giorno il cantante dopo aver ascoltato un brano disse che era un pezzo forte, a detta sua è così che è nata ‘Su di noi’.

Donatella Milani: “Pupo era innamorato di me, divorziò dalla moglie per me”/ “Sto superando la depressione…”

A La Volta Buona Donatella Milani ha confermato che tra lei e Pupo c’è stata un’importante storia d’amore, soprattutto per lui. Ha raccontato che il cantate era molto innamorato di lei, nonostante fosse sposato. Lui chiese anche il divorzio alla moglie per lei e presentandosi da sua madre disse che la amava e che si era separato per lei.

Donatella Milani e la relazione con Pupo negli anni '70/ L'incontro e la collaborazione in "Su di noi"

Donatella Milani vedeva la figura paterna in Pupo: le rivelazioni della cantante

Nello studio de La Volta Buona Donatella Milani si è lasciata sfuggire importanti rivelazioni sulla sua sfera personale. Alla conduttrice ha rivelato di aver sentito molto la mancanza della figura paterna. Sua madre ebbe una relazione con un altro uomo che però morì in un incidente stradale a 31 anni, quell’uomo pur non essendo sua figlia la adorava. A Caterina Balivo ha fatto poi sapere di aver cercato spesso negli uomini la figura del padre, ha poi aggiunto: “Ecco, io in Pupo vedevo più quella figura“.

Donatella Milani, chi è e carriera/ Dal successo come autrice di "Su di noi" alla lite con Donatella Rettore

La nota cantante e autrice si è ritrovata anche a fare i conti con la depressione, alla Balivo ha detto che ne sta uscendo ma che ha vissuto una depressione importante. In passato le era già successo, prima di uno spettacolo perse la voce e rimase ferma per tre anni. Questa volta non è stata una sola la causa ma un insieme di cose a farla sprofondare nella depressione e a parer suo è ancora più forte da grande perché più ne vuoi uscire e più la situazione peggiora.