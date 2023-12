Donatella Rettore e Mietta, show di natale al Grande Fratello 2023/ Preparata una performance unica

Tutto pronto al Grande Fratello 2023 per lo show di Natale firmato Donatella Rettore e Mietta: la coppia prepara una performance unica

La puntata serale del Grande Fratello 2023 regalerà al pubblico e ai concorrenti un curioso show di Natale firmato Donatella Rettore e Mietta. Le due cantanti sono pronte ad incantare tutti con una performance unica e inimitabile. Si preannuncia dunque una puntata all’insegna della musica e della leggerezza, anche se nella lunga “maratona” gieffina non mancheranno momenti più seri.

Infatti, al di là dello show ideato da Donatella Rettore e Mietta, Alfonso Signorini dovrà affrontare tanti altri temi caldi, tra cui il polverone che ha coinvolto Massimiliano Varrese. Tornando all’esibizione di Donatella Rettore e Mietta, invece, sarà un modo per far sentire il calore delle festività natalizie ai ragazzi e alle ragazze che resteranno nella casa nei prossimi giorni.

Donatella Rettore e Mietta, cresce l’attesa per lo show di Natale al Grande Fratello 2023

C’è dunque molto fermento per l’ingresso di Donatella Rettore e Mietta nella casa più spiata d’Italia, con la curiosità del pubblico che cresce per vedere all’opera le due cantanti. Di sicuro non mancheranno grinta, energia e talento, qualità che non mancano né alla Rettore né a Mietta. In questi giorni, in accordo con gli autori e Alfonso Signorini, la coppia ha preparato una performance unica e inimitabile in vista del Natale.

Non resta dunque che mettersi comodi e godersi lo spettacolo; uno spettacolo che conferma la tradizione recente del Grande Fratello, dove si comincia a percepire l’aria di festa. Per la Rettore, ospite con Mietta, sarà anche l’occasione di riabbracciare l’amica e collega Fiordaliso, in casa come concorrente.

