Donatella Versace, sorella Santo Versace/ “Gianni? Un genio: non passa giorno senza che io..”

DONATELLA VERSACE, CHI E’ LA SORELLA DI GIANNI VERSACE?

Chi è Donatella Versace, sorella di Santo e del compianto Gianni, 67enne imprenditrice e stilista considerata oggi tra le più influenti al mondo? Questo pomeriggio suo fratello Santo Versace, oggi 77enne, sarà per la prima volta negli studi televisivi di “Verissimo” (dopo una recente ospitata nel salotto di Mara Venier a “Domenica In”) per parlare del suo ultimo volume, intitolato “Fratelli. Una famiglia italiana”, in cui racconta le fortunate vicende professionali dei Versace e ovviamente pure della scomparsa di Gianni Versace, un trauma che dal 1997 in poi ha segnato la loro esistenza. Ed è inevitabile che nella lunga chiacchierata con la padrona di casa, Silvia Toffanin, ci sarà anche spazio per la sorella Donatella, uno dei capisaldi della griffe che dalla Calabria è partita alla conquista del mondo.

Classe 1955 e quartogenita dei signori Antonio Versace e Francesca Orlandese (gli altri fratelli erano appunto il defunto Gianni e Santo, mentre Tina morì quando era ancora bambina), Donatella Francesca Versace non è solo una delle stiliste più rinomate a livello globale, con un patrimonio che secondo alcune stime superava anche i 400 milioni di dollari, ma pure una delle personalità più influenti nel panorama della moda contemporanea. Fu lei in passato a dare quell’immagine alla Maison Versace che oggi è un marchio inconfondibile, occupandosi personalmente delle fortunate campagne di comunicazione -diventate di fatto di culto in passato- e convincendo lo stesso Gianni a coinvolgere nei loro progetti alcune delle top model più importanti per dare ancora maggiore visibilità al brand.

DONATELLA VERSACE, “MI MANCHI OGGI COME OGNI GIORNO”: LA DEDICA A…

Non è un caso che, assieme a Santo, sia stata lei la prima a raccogliere l’eredità anche morale di Gianni Versace dopo il tragico assassinio avvenuto a Miami Beach, negli USA, nel 1997: Donatella Versace infatti decise di dedicare al fratello la sua prima collezione, portando avanti il suo progetto creativo laddove invece Santo Versace cominciò a occuparsi della conduzione dell’azienda di famiglia. Insomma, tradizione e innovazione, con i dettami rivoluzionari del fratello Gianni Versace ma pure una commistione col nuovo che avanza per dare una nuova interpretazione della figura femminile. “Non passa un giorno senza che io ti pensi” è la tenera dedica di Donatella a Gianni in occasione di uno degli ultimi compleanni, quando il fratello avrebbe compiuto 75 anni.

Infatti, al di là del legame famigliare, il rapporto tra Donatella Versace e uno degli stilisti più importanti della nostra epoca era davvero forte: “Mi manchi oggi come ogni giorno” aveva scritto sempre in occasione di uno di quegli anniversari, postando una bella foto in bianco e nero di lei in compagnia di Gianni al lavoro. “Mi manchi così tanto, Gianni! Eri un genio” ha scritto la sorella, evidenziando sia il legame d’affetto ma anche il fatto che quel loro sodalizio era ancora più forte nel momento creativo: lo scatto d’epoca infatti li ritrae ancora giovani, assorti nel loto lavoro tra bozzetti di abiti e schizzi. In precedenza, la stilista aveva postato sempre sui suoi canali social un’altra bella foto casalinga che immortalava lei e Gianni ancora bambini e con lei in braccio al fratello maggiore.











